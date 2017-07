Erinnerungen aus Anlass des Jubiläums

artikel-ansicht/dg/0/

Kehrigk (MOZ) Wir sind da, wenn wir gebraucht werden, mindestens vier Mann, ist Ortslöschgruppenführer Christian Lehmann stolz. Und gebraucht wird die Freiwillige Feuerwehr Kehrigk mit ihren zwanzig aktiven Kameraden ständig, liegt doch der Ort an einem großen Waldgebiet, in dem es immer wieder zu Bränden kommen kann. Die Kehrigker denken deshalb an ihren Nachwuchs in Sachen Feuerwehr. 14 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren werden von der Jugendwartin Isabell Thiele, deren Stellvertreterin Nicole Gornickel sowie von Oliver Schmidt auf eine Ausbildung vorbereitet.