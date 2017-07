Konzert im Museumshof

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach den Konzerten für Schulkinder mit der Combo des Polizeiorchesters des Landes Brandenburg und dem Konzert für die Senioren auf dem Hof des Städtischen Museums wird es dort am Freitag um 20 Uhr ein nächstes Konzert eben. In der Reihe " Klassik spezial" werden die Pianisten Elena Welker und Konstantin Nazarow mit dem Geiger Andrej Ur ein temperamentvolles Programm spielen. Unter dem Titel "2 plus 1" stellen zwei Pianisten und ein Geiger, bekannte klassische Werke in moderner Form vor.Eine Regenvariante findet im Ernstfall im Haus statt.