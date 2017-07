Herkulesarbeit an der Hantel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) (MOZ) Sylvia Wunderlich vom KSC Puch und Sven Müller vom gastgebenden USC haben am Sonnabend in der Gewichtheberhalle des Frankfurter Olympia-Stützpunktes die Einzelwertungen bei den 6. Offenen Meisterschaften im Bankdrücken der Europa-Universität Viadrina gewonnen.

Premiere: Die 44 Kilogramm leichte Jenny Kunze vom gastgebenden USC Viadrina Frankfurt drückte bei ihrem ersten Wettkampf 37,5 kg und wurde damit Fünfte in der Frauen-Wertung. Peter Schiller (vorn) und Andre Kunz sichern an der Hantel

Frank Wunderlich hat sich einen Wunsch erfüllt: "Ich wollte schon immer mal dabei sein, aber irgendwie kam immer etwas dazwischen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Kraftdreikämpfer, der für den bayrischen KSC Puch an den Start geht. "In diesem Jahr hat es aber geklappt, und mit dem Sieg meiner Frau haben wir auch einen Pokal holen können", freute sich Wunderlich, der die Viadrina-Meisterschaften als einen "rundum toll organisierten und durchgeführten Wettkampf" lobte.

In drei Veranstaltungen maßen die Teilnehmer ihre Kräfte, kämpften um die Pokale der verschiedenen Wertungen. Bei den Frauen waren es sieben Starterinnen, Sylvia Wunderlich siegte bei einem Körpergewicht von 88,3 Kilogramm mit gedrückten 87,5kg, gefolgt von Katja Broxtermann (70,4/ 75 kg) vom Sanssouci Gym Potsdam, die beide erstmals dabei waren. Dritte wurde Dany Brzinski vom SV Kraft Eberswalde (57,4/55), Jenny Kunze, die einzige Starterin vom gastgebenden USC Viadrina, schlug sich in ihrem ersten Wettkampf beachtlich, schaffte bei einem Gewicht von 44kg die Last von 37,5 kg und erreichte damit den Platz 5.

Etwas schade fanden die Frauen, dass es für sie nur eine Gesamtwertung gibt. Die Veranstalter versprachen, wenn bei der siebten Auflage im nächsten Jahr mindestens zehn Athletinnen an den Start gehen, werde es auch Teilwertungen wie bei den Männern geben.

Die Senioren (bis 60 Jahre) beeindruckten bei ihren Versuchen mit ungemeinem Kampfgeist. Sven Müller vom USC drückte sagenhafte 190 Kilo, er hätte an diesem Tag wohl auch 195 auflegen lassen können. Das Erstaunen über diese Leistung war in der Halle förmlich greifbar. Platz 2 ging an den Eberswalder Olaf Meurer (SV Kraft), der es auf ebenfalls noch starke 150 kg brachte, Dritter wurde der einheimische Frank Pallaske, der 147,5 kg bewältigte.

Bei den Senioren III (über 60 Jahre) drückte Horst Lorenz (Motor Eberswalde) erstaunliche 120 Kilogramm - eine neue persönliche Bestleistung, die mit langem Beifall honoriert wurde. Allerdings reichte diese in der Gesamtwertung der Senioren nur für Platz 5.

Leider gingen bei den Studenten nur drei Athleten an den Start. Sieger wurde Sascha Schröder (USC Viadrina/160), vor Tristan Wendlandt (Motor Eberswalde/115), der nach seinem Wettkampf auch noch als Kampfrichter fungierte, und Florian Kapuste (USC), der bei seinem Premieren-Wettkampf 110 kg drückte.

In der Gesamtwertung dominierte natürlich Sven Müller, seine 190 kg bedeuteten nach der sogenannten Wilks-Tabelle 110,143 Punkte, mit denen er seinen Vorjahressieg wiederholen konnte. Zweiter wurde erneut Raik Günterberg vom SV Kraft Eberswalde (155/ 106,159) - rund siebeneinhalb Kilo mehr wären notwendig gewesen, um Müller vom Thron zu stoßen. Mit Sascha Schröder (USC Viadrina) war ein Dritter im über-100-Punktebereich (160/101,584), was ihm den Bronzerang bescherte.

Während die Gastgeber auch ihren Titel in der Mannschaftswertung verteidigten, lief es bei den Startern vom ACK Berlin überhaupt nicht: Mit drei Teilnehmern angereist, konnte nur Paul Moor zwei gültige Versuche in die Wertung bringen, während Caspar Toborek und Yuriy Nechiporenko ohne Ergebnis blieben. "Nächstes Jahr kommen wir wieder, und dann mit stärkeren Startern", so der Tenor bei den doch enttäuschten Hauptstädtern.

Ins Schwitzen kamen am Sonnabend übrigens nicht nur die Bankdrücker, sondern natürlich auch die Scheibenstecker, die bei drei Veranstaltungen eine wahre eine Herkulesarbeit zu verrichtet hatten, damit alles schnell und reibungslos über die Bühne gehen konnte.