Strausberger legen guten Auftakt hin

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg hat nach einer harten Woche Training - die Erste in der Vorbereitung auf die neue Saison - im Testspiel gegen den Regionalligisten Berliner AK nicht enttäuscht. 1:1 hieß es nach 90 Minuten.

Zwar war die erste Halbzeit der Gastgeber nicht gerade berauschend, im zweiten Durchgang konnte man aber schon erkennen: Die Strausberger scheinen auf einem guten Weg. BAK-Trainer Markus Zschiesche war derweil überhaupt nicht zufrieden. "Ein solches Spiel muss man einfach gewinnen, auch wenn es nur Vorbereitung ist. Vor allem die zweite Halbzeit war aus meiner Sicht gar nichts."

Für beide Teams gibt es Parallelen, denn es tauchen zahlreiche neue Gesichter in den Mannschaften auf.

Die Berliner waren nach einem schönen Spielzug nach genau einer halben Stunde Spielzeit durch Hayrullah Alici in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatte der FC Strausberg Vorteile. Die ganz großen Möglichkeiten gab es aber nicht. Erst in der Schlussminute gelang Tino Istvanic - der Neuzugang von Germania Schöneiche war bester Mann auf dem Platz - nach Vorarbeit von Yannick Mastalerz das 1:1.

"Wir haben zur zweiten Halbzeit unser System ein wenig offensiver aufgestellt. Das hat mir schon ganz gut gefallen", lobte FCS-Trainer Christof Reimann.