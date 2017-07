Sportfest in Vehlefanz: Höher, weiter, schneller!

artikel-ansicht/dg/0/

Vehlefanz (OGA) Zwei Mädchen sitzen erschöpft im Schatten am Fuße eines großen Sonnenschirms. Louisa verfolgt mit großen Augen das Geschehen auf dem Sportplatz, während Emilia ihren Kopf in die Arme legt. Beide haben gerade einen 800-Meter-Lauf hinter sich. Sie kommen nicht zeitgleich ins Ziel, haben dennoch etwas gemeinsam. Die beiden siebenjährigen Mädchen sind am gleichen Tag geboren. Die Zwillinge Louisa und Emilia Page aus Bärenklau sind mit ihrer Mutter Kirsten Bothe-Page am Sonnabend auf den Sportplatz der Grundschule Vehlefanz gekommen. Dort veranstaltet die Gemeinde Oberkrämer ein Sportfest. In Zusammenarbeit mit der SG Vehlefanz wird den Teilnehmern angeboten, das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze zu machen. Die Organisatoren freuen sich über 50 Teilnehmer. Die laufen, springen, werfen und sammeln Punkte in den einzelnen Übungen, bei denen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination gefragt sind. Zum Abschluss des Sportfestes in Vehlefanz erhalten alle teilnehmenden Kinder - auch Louisa und Emilia - eine Goldmedaille.