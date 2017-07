500 Jahre alte Idee aufgegriffen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die zunächst kahle Tür, die die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin zu ihrem Hoffest in Neuhardenberg aufgestellt hatte, füllte sich peu à peu mit bunten Zetteln. Darauf geschrieben waren Wünsche, Anregungen, Denkanstöße derer, die der Einladung der Politikerin am Freitagnachmittag gefolgt waren. "Grenzbrücke Küstrin-Kietz für Busverkehr öffnen!", "Hochwasserschutzanlagen ohne Biberschäden" und "Mobilität für alle - Wachstum für die Region" ist auf den angenagelten Papieren vermerkt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587571/

"Ich freue mich, dass wir mit dem Hoffest einen Höhepunkt für das Jahr etablieren konnten", sagt Kristy Augustin in ihrer Begrüßungsansprache. "Dieses Jahr habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen", erklärt sie weiter. Anlässlich des Lutherjahres war die Abgeordnete auf die Idee gekommen, die Tür für Bürger aufzustellen. Genau ein Jahr, bis zum Hoffest in zwölf Monaten, solle die Tür aufgestellt bleiben, direkt neben ihrer Bürotür. Die angeschlagenen Zeilen sollen sie "daran erinnern, was ich für einen Handlungsauftrag habe", sagte die 38-Jährige. Dem getreu äußerte sie einen Wunsch, den sie selbst als erste an die Tür nagelte: "Miteinander im Gespräch bleiben."

Diesem Wunsch schloss sich Uwe Hädicke an. Den Geschäftsführer des Airports Neuhardenberg, über den auch Kristy Augustins Büroräume vermietet werden, konnte die Politikerin als Mitorganisator ihres Hoffestes gewinnen. "Wir wollen es nicht - wenn wir schon bei den Christdemokraten sind - als gottgegeben hinnehmen, dass wir in einem Gebiet des geografischen Wandels leben", sagte Hädicke, selbst Linker, in Hinblick auf die alternde Bevölkerung im Oderland und bedankte sich bei der Politikerin für ihr bisheriges Engagement.

Während ihre Gäste - Vertreter von Vereinen, Politikerkollegen und Freunde - Gegrilltes zu sich nahmen, bat die Gastgeberin um eine Spende. Diese werde, ebenso wie die Erlöse aus dem Erwerb der Quietscheenten für das Altfriedländer Entenrennen, der Errichtung neuer Badestege am Altfriedländer Klostersee zugute kommen.