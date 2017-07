Jahresempfang im Wettergetöse

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Den Zeitpunkt des allgemein üblichen Neujahrsempfanges der Kommunen haben die Fredersdorf-Vogelsdorfer in die Jahresmitte geschoben. Am Vorabend des Brückenfestes trafen sich nunmehr Politprominenz, Ehrengäste aus den Partnerstädten und Bürger auf dem alten Gutshof.

So manch ein lobendes, ehrendes oder auch kritisches Wort beim Jahresempfang der Fredersdorf-Vogelsdorfer ging am Freitagnachmittag im dröhnenden Getöse eines Unwetters unter.Bürgermeister Thomas Krieger und auch die Gemeindevertretervorsitzende Regina Boßdorf hatten Mühe - trotz Technik - sich verständlich zu machen, denn laut prasselten die Hagelkörner aufs Blechdach des Veranstaltungsortes. Den hat der Heimatverein in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit so hergerichtet, dass er nun für die Gemeinde auch als würdiger Veranstaltungsort und Theaterschauplatz herhalten kann.

"Als ich vor etwas mehr als zwei Jahren darüber nachdachte, als Bürgermeisterkandidat anzutreten und was da für Aufgaben auf mich zukommen würden, ahnte noch keiner der in Verwaltung und Gemeindevertretung Verantwortlichen etwas von den Dingen, die uns dieser Tage mit Priorität 1 beschäftigen", sagte Thomas Krieger mit Blick auf die großen Investitionsaufgaben, die die Gemeinde derzeit zu bewältigen hat. Und noch vergangenes Jahr um diese Zeit habe er geglaubt, dass es in diesem Amt mit der Zeit schon ruhiger werden würde. Dann aber sei klar geworden, dass das Bevölkerungswachstum anhalten werde, und dass daraus folgend jetzt schon 70 Kitaplätze fehlen und bis 2021 siebenzügig eingeschult werden müsse. "Viel mehr Möglichkeiten - außer Änderungen des Flächennutzungsplanes und Ausweisen von neuen Bebauungsgebieten - hat die Kommune nicht, um den Zuzug zu drosseln", sagte Krieger. Und so müsse man derzeit viel investieren und Abstriche bei freiwilligen Aufgaben hinnehmen, warb er für Verständnis.

Regina Boßdorf begrüßte ebenfalls die anwesenden Vertreter aus den drei Partnerkommunen Marquette lez Lille, Sleaford und Skwierzyna. Sie hatte bilanziert, dass die Gemeindevertreter seit Beginn der Wahlperiode 300 Beschlussvorlagen diskutiert und beschlossen hatten. Und bescheinigte den Papieren eine bessere Transparenz und Verständlichkeit. Neben Erreichtem - neue Kita Krümelbude in privater Trägerschaft, der Fertigstellung des Wohnkomplexes mit Tagespflege, Apotheke, Physiotherapie und Arztpraxen am südlichen Bahnhofsbereich - stehen auch die noch nicht erfüllten Aufgaben. Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Lärmaktionspläne, das noch zu beschließende Maßnahmenprogramm aus dem Rad- und Gehwegekonzept sowie der Maßnahmenplan des Leitbildes.

Beim Jahresempfang wurden traditionell verdiente und erfolgreiche Bürger geehrt. Die Ehrenplakette der Gemeinde bekam Walter Neuber. "Wir sind stolz darauf, einen so langjährig ehrenamtlich tätigen Bürger in unseren Reihen zu haben. Walter Neuber hat sich in außergewöhnlicher Weise durch seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde und für ihre Menschen verdient gemacht", sagte der Bürgermeister.