Mit geballter Kraft durch den Parcours

Lucie ist ziemlich aufgeregt. Die Achtjährige ist die jüngste Teilnehmerin bei der Kutschenrallye. In der Hand hält sie die Leinen der beiden Mini-Ponys Fridolin und Bine, hinten auf dem Kutschbock hat ihre Trainerin Franziska Wüstenhagen Platz genommen. Sie ist stolz auf ihre kleine Schülerin. "Im ersten Hindernisfahren hatte sie keinen Fehler. Wir sind zwar nicht die Schnellsten, aber wir fahren ordentlich", sagt die Beifahrerin, die auf ihrem Hof in Schönfeld Fahrtraining für Kinder anbietet. "Reiten lernen kann man überall, aber Fahren gibt es nicht so oft, deshalb dachte ich, man sollte das für Kinder anbieten." Vier Kinder kommen zu ihr, um den spannenden Sport mit Vierbeinern zu lernen.

Die kleine Lucie reitet auch, aber Kutsche fahren macht ihr mehr Spaß. "Beim Reiten hab ich ein bisschen Angst. Da bin ich schon zweimal runtergefallen. Beim Kutschefahren hab ich keine Angst", erklärt die Biesenthalerin mit der lustigen Zahnlücke. Dann geht es auch schon los. Konzentriert bugsiert Lucie ihre beiden Ponys durch die Hindernisse. So müssen zum Beispiel Zaundreiecke umfahren werden - und zwar möglichst schnell und in der richtigen Reihenfolge. Außerdem gilt, es auf der Geländestrecke eine Brücke zu überqueren. Am Ende wartet dann der Wassergraben, den man durchfahren muss. Einige der Pferde zögern hier, bevor sie sich mit beherztem Sprung ins Wasser wagen - zur Freude der Zuschauer, die jede Wasserdurchfahrt feiern.

"Wir gewöhnen schon unsere Fohlen daran, durchs Wasser zu gehen", erklärt Fahrer Thomas Hakenbeck, warum er mit seinen Pferden keine Probleme am letzten Hindernis hat. "Wir spannen die Kleinen gleich mit der Mutter an. Dann geht es auch durchs Wasser. Die Fohlen merken, dass ihnen nichts passiert und dann ist das später kein Problem mehr." Thomas Hakenbeck bietet auf seinem Hof in Friedrichswalde Kutsch- und Kremserfahrten an. Rund 25 Pferde hält er dort, züchtet auch selber. "Zweimal im Jahr gönnen wir uns die Teilnahme an solchen Veranstaltungen. Einmal bei den Titanen der Rennbahn in Berlin und einmal die Kutschenrallye. Das ist sozusagen unser Urlaub", erklärt der Fahrer, der seine schweren Warmblut-Schecken angespannt hat. Zwei erste Plätze hat er bei den Titanen der Rennbahn in diesem Jahr belegt. In Werneuchen fährt er nur des Gaudis wegen. "Hier geht es um den Spaß. Man trifft alte Freunde, unterhält sich."

Fingerspitzengefühl sei beim Fahren gefragt, weiß er. "Man muss wissen, welches Tempo man gehen kann, was die Pferde mitmachen. Denn das Wohl der Tiere steht immer an erster Stelle." Und wer zu rasant die Hindernisse angeht, der bekommt die Quittung, wenn beim Hindernisfahren ein Kegel umkippt oder man sich bei den Geländehindernissen festfährt, im Zweifel sogar umkippt mit der Kutsche.

Auffällig ist der lockere Umgang der Teilnehmer untereinander. Man hilft und berät sich gegenseitig. Auch im Parcours, den Nicole Heinrich in lockerer Art moderiert, geht es alles andere als bierernst zu. Von Verbissenheit und Ehrgeiz, wie man ihn bei anderen Sportveranstaltungen erlebt, ist hier nichts zu merken.

Das gefällt auch Sophie Heinrich besonders an der Fahrer-Szene. Sie war im Dressur- und Springsattel zuhause. Als ihr Pferd dauerhaft erkrankte, wechselte sie zum Fahrsport. Mittlerweile ist sie total begeistert. "Die Fahrer sind cool, hier sind alle nett zueinander." Wenn man vom Reiten komme, helfe einem das beim Erlernen des Fahrsport sehr, so ihre Erfahrung. Für sie steht fest: Sie bleibt beim Fahren. "Mein Jungpferd, ein Haflinger, wird auf jeden Fall eingefahren."

Die Zusammensetzung des Feldes ist bunt gemischt. Von erfahrenen Fahrern, die zur Freude der Zuschauer richtig Gas geben, bis hin zu Fahranfängern, die hier das erste Mal Turnierluft schnuppern, ist alles dabei. Und auch einige Exoten gehen an den Start. Ralf und Tochter Lucy Müller haben Kaltblutstute Molly angespannt. Und neben der läuft - so mancher Besucher traut seinen Augen nicht - eine Kuh. Dabei ist die schwarz-weiße Betty schon ein alter Hase. Seit sechs Jahren läuft Betty vor der Kutsche und macht ihre Sache gut. Nur heute hat sie nicht so richtig Lust. Das Gespann ist eher gemütlich unterwegs. Aber Ralf Müller weiß: Wenn Betty nicht will, dann will sie nicht. Dasselbe gilt für den zweiten Exoten aus dem Hause der Müllers aus Ladeburg, Esel Pedro. Aufgrund des Kraftstoffverbrauchs habe Lucy mit Pedro Dispenz und müsse nicht die langen Wege zwischen den Hindernissen absolvieren. "Wir haben nämlich heute noch was vor", erklärt Moderatorin Nicole Heinrich, als Pedro mit Lucy auf dem Wagen gemütlichen Schrittes den Parcour absolviert.

Der Vierbeiner lässt sich von nichts und niemand aus der Ruhe bringen, wie er ganz eindeutig unter Beweis stellt. "Zu Hause über die Wiese, da kann der richtig flitzen. Aber auf Turnieren hat er keine Lust", seufzt Papa Ralf, der die beiden im Ziel wieder in Empfang nimmt. Aber auch er sieht es gelassen. "Als Trostpreis gibt es hier für den Langsamsten immer eine Torte. Die wollen wir unbedingt gewinnen, so gesehen hat Pedro das ja gut gemacht", sagt er lachend.