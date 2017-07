Drei Konzerte innerhalb einer Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Drei Konzerte erklingen in dieser Woche im Rahmen der Reihe "Musik-Raum". Den Anfang machen der Pianist David Robert Coleman von der Berliner Staatsoper und Sopranistin Nadja Korovina von der Deutschen Oper am 10. Juli ab 19.30 Uhr mit Kammermusik im Kaiserbahnhof.

Am 12. Juli spielt ab 20Uhr das Jugendorchester Vasili-Ostrov aus St. Petersburg in der Schinkelkirche. Und zum Abschluss wird es am 13. Juli ab 19.30Uhr eine von Flötistin Claudia Stein begleitete Video-Installation in der Weißen Villa geben.