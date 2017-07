Eröffnung des Kaufparks später

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Die Umgestaltung und der Ausbau des Kaufparks Eiche verzögert sich. Die Neueröffnung solle nun am 1. Oktober, einem Sonntag, gefeiert werden, teilte die mfi Shopping Center Management GmbH mit. An diesem Tag war ursprünglich ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich der Internationalen Funk-Ausstellung (IFA) in Berlin vorgesehen. Dieser findet nun am 3. September statt. Die Gemeindevertretung änderte jetzt die entsprechende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen für das Jahr 2017. Die Geschäfte in der Kommune dürfen ferner noch am 3. Dezember (Weihnachtsmarkt in Blumberg) und am 17. Dezember (Weihnachtsmarkt Kaufpark) Waren verkaufen.