25 neue Gürtelfarben vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Vor der nun beginnenden Sommerpause bis Anfang September gab es noch einmal einige Höhepunkte für die Judokas des TSV Blau-Weiß. Hartes Wettkampftraining und unermüdliches Lernen neuer Techniken - trotz der mittlerweile viel zu kleinen Halle und den saunaähnlichen Temperaturen in der Judostätte am Aquarium - mussten sich einfach auszahlen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587582/

Zwei Drittel der sechs Schwedter Teilnehmer an der Kreisunionsmeisterschaft in Bernau konnten sich über Podestplätze freuen - jeweils zwei zweite und dritte Ränge.

Zwei Drittel der sechs Schwedter Teilnehmer an der Kreisunionsmeisterschaft in Bernau konnten sich über Podestplätze freuen - jeweils zwei zweite und dritte Ränge. © Blau-Weiß Schwedt

Die Kreisunions-Einzelmeisterschaft in Bernau war ein Muss. Was sonst eine feste Größe im Wettkampfkalender war, verliert sich mitunter in dem Gefühl des "Überfordertseins". Mit Idealismus allein, ohne strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen, lassen sich solche Turniere nicht organisieren. Hut ab vor denen, die es trotzdem schaffen: In der Barnim-Stadt trafen sich jetzt Judokas aus 13 Vereinen - der TSV aus Schwedt war mit seinen Sportlern vorn mit dabei.

In den Altersklassen U 9 und U 11 ist dieses Turnier die Krone der Wettbewerbe, da Landeseinzelmeisterschaften erst ab der U 13/U 15 durchgeführt werden. Die Schwedter Judokas Adrian Tief, Tim Werth, Felix Müller, Emin Elzhurkaev, Hannes Baas und Ron Misch nutzten diese Chance erfolgreich.

Für den jüngsten Teilnehmer, Debütant Adrian Tief (U 9), glänzte die Medaille am Ende seiner sehr guten Kämpfe silbern: Er wurde Vize-Kreismeister. In der U 11 überzeugten Tim Werth mit Silber sowie Emin Elzhurkaev und Hannes Baas mit Bronze als Spitzenathleten der Kreisunion. Somit bestehen gute Aussichten, sich auch bei folgenden Wettkämpfen durchsetzen zu können. Lohn für Kontinuität könnte letztlich die Landesmeisterschaft 2019 sein - bis dahin bleibt noch genügend Zeit, entsprechend Erfahrungen in anderen Turnieren zu sammeln.

Parallel und teilweise mit zusätzlichen Trainingseinheiten lief die Vorbereitung zu den diesjährigen Gürtelprüfungen. Nun war es soweit: 25 neue Gürtelfarben konnten vergeben werden. Beginnend bei den Anfängern mit dem weiß-gelben, über gelb-orange bis hin zum blauen Gürtel im Bereich der Fortgeschrittenen war alles dabei. Das geforderte Repertoire konnte dem Prüfer Reinhard Marschner (2. Dan) erfolgreich vorgetragen werden.

Der Tag bot endlich auch wieder einmal Gelegenheit, sich mit dem ehemaligen Abteilungsleiter und einstigen Trainer auszutauschen, der jahrzehntelang den Schwedter Judosport stärkte und diesen sozusagen schon vor Urzeiten aus der Wiege hob.

Am Sonnabend folgte nun noch das Sommerfest der Judoka traditionell mit Abteilungsmitgliedern und Angehörigen im Park Heinrichslust. Natürlich gab es dieses Fest auch, um den Unterstützern und Aktiven für erbrachte Leistungen zu danken.

Informationen zur Abteilung: judo.blauweiss65-schwedt.de