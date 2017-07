Einblicke in die Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Pünktlich um 11 Uhr setzte sich am Sonnabend der Tross auf der Dorfstraße in Bewegung. Eröffnet wurde der Umzug mit der Kirche, die vermutlich im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Zahlreiche Zuschauer hatten sich am Straßenrand eingefunden, darunter nicht nur Rüdnitzer, sondern auch Gäste aus der Region. Es wurde fotografiert und gefilmt, oft gab es auch Beifall. In weiteren Bildern spielten unter anderem die Langerönner Mühle, die Neuansiedlungen nach den Kriegen Friedrichs II, die Entstehung von Albertshof, die Kollektivierung der Landwirtschaft sowie der Neubeginn nach der politischen Wende eine Rolle. "Das haben sie wirklich schön gemacht", kommentierte Elisabeth Schroeder aus Bernau das Geschehen.

Am Nachmittag begann das bunte Treiben auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße. Die kleinen Besucher konnten sich an Spielgeräten austoben, in einer Händlerstraße wurden Waren angeboten. Für die musikalische Untermalung bei Kaffee und Kuchen am Wohnpark-Teich sorgten die "Bootsmänner" mit Seemanns-Liedern. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Rüdnitz waren ebenfalls mit von der Partie. Unter der Leitung von Stefan Seydel und moderiert von Marcel Haupt zeigten sie, wie eine verletzte Person aus einem Fahrzeug geborgen wird. Wer wollte, konnte den Shuttle-Verkehr nutzen und sich die Anlagen der Stadtgüter Nord KG in Albertshof anschauen. Auch die Dorfkirche war geöffnet, hier stand der historische Altar im Mittelpunkt. Der Christophorus-Hof, dort werden 23 Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen von neun Mitarbeitern betreut, hatte seine Tore geöffnet. Am Abend konnten die Gäste bei heißen Rhythmen der Oldie-Band "Vintage" das Tanzbein schwingen. Später erleuchtete ein Feuerwerk den Himmel über Rüdnitz.

Nach einem Festgottesdienst mit dem Biesenthaler Posaunenchor gab es am Sonntag einen zünftigen Frühschoppen und noch einmal ein buntes Jahrmarktstreiben.

Die Feierlichkeiten waren bereits am Freitag mit einem Empfang für ehrenamtlich engagierte Einwohner eröffnet worden. Dabei hatte Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) der Kommune gewünscht, dass sie noch lange den eingeschlagenen Weg der Selbstständigkeit gehen möge.