Bratwurst, Bier und buntes Treiben

Angermünde (MOZ) Die Uckermark ist in Feierlaune. Am vergangenen Wochenende lockten zwischen Angermünde und Schwedt zahlreiche Dorffeste zum Schwof auf dem Anger und boten liebevolle handgemachte Unterhaltung.

Wer in Mürow den Festplatz suchte, musste sich nur dem bunten Tross anschließen, der vom Angermünder Fanfarenzug geführt wurde. Der kleine Umzug machte es kund: Gleich wird hier ganz groß gefeiert. Vereine des Dorfes, federführend der Mürower Dartverein, hatten für viel Abwechslung und Spaß für Kinder und Erwachsene gesorgt. Bei Kaffee und Kuchen, deftiger Grillkost und erfrischenden Getränken kamen Einwohner und Gäste schnell ins Plaudern, während die Kinder sich an verschiedenen Spielstationen austoben konnten. Höhepunkt eines jeden Dorffestes ist der Tanzabend, der in Mürow zur Tanznacht wurde.

Viel Musik bestimmte auch die Stimmung beim Schmargendorfer Dorffest. Hier unterhielt Wilfried Peterlein die Gäste am Nachmittag, stimmte der Schmargendorfer Chor Lieder zum Mitsingen an und sorgte das Theater der Clowns mit Seifenblasen und Luftballons für leuchtende Augen der Kinder. Als kulinarische Besonderheit wurde ein Wildschwein am Spieß gegrillt. Und auch hier wurde bis in die Nacht mit Albrechts Partyband getanzt. In Landin bot das historische Schloss die Kulisse für das traditionelle Schlossfest, das unter einem großen Festzelt mit Musik und Tanz auch vor Regenschauern schützte.

In Berkholz feierten die Dorfbewohner die Fertigstellung der Straße mit einem kleinen Fest im Gutsgarten. Renner für die Kinder war der Wasserspielplatz.

In Neukünkendorf wird zwar erst am 5. August zum Dorffest eingeladen. Dennoch kam die Dorfgemeinschaft mit vielen auswärtigen Gästen zusammen, um das Konzert der Kinder der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule zu erleben, die im Rahmen "Musikschulen öffnen Kirchen" in der Dorfkirche musizierten. Anschließend wurde zur Kaffeetafel ins Dorfgemeinschaftshaus geladen.