Das Buch der Bücher

Angermünde (MOZ) Über 300 Jahre alt und mehr als 1000 Seiten dick ist der Schatz, der wohltemperiert unter Vitrinenglas in der Angermünder Franziskaner-Klosterkirche staunende Blicke auf sich zog. Es ist eine Lutherausgabe der Heiligen Schrift aus dem Jahre 1711 und das Glanzstück der Sonderausstellung des Angermünder Ehm Welk- und Heimatmuseums, die am Wochenende feierlich eröffnet wurde. Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation zeigt das Museum eine imposante Sammlung historischer Bibeln und Schriften, die einen informativen Einblick in die Geschichte der Bibel und ihre verschiedenen Ausgabeformen geben und Hintergrundwissen vermitteln, das auch für nicht so bibelfeste Mitmenschen interessant ist. Wem ist schon bewusst, das sich das Wort Bibel aus der griechischen Bezeichnung "ta biblia" für Schriften oder Bücher ableitet oder dass die Bibel als Heilige Schrift des Christentums nicht in einem Stück entstand, sondern sich in 1000 Jahren in einem sehr langen Prozess entwickelte und aus verschiedenen Schriften zusammensetzte? Dass die frühen Christen die Sammlung als Altes Testament aus dem Judentum übernahmen und sie ursprünglich in Hebräisch verfasst war?