Oberbarnim in Feierlaune

Eberswalde (MOZ) Ums Feiern kamen die Bewohner des Oberbarnims am Wochenende nicht herum. Das Sommerfest in Finow war sicher der Publikumsmagnet. Besonders kreativ ging es 20 Kilometer nördlich der Kreisstadt zu. In Groß Ziethen ließ man sich auf der Bühne einiges einfallen.

Noch bevor andernorts im Oberbarnim die Bierwagen aufmachten oder Kaffee und Kuchen über die Theke gereicht wurde, knatterten in Brodowin schon die Motoren. Während die meisten ihre Feste erst am Nachmittag eröffneten, ging es im Choriner Ortsteil auf die Böcke zur großen Traktorenparade. Die teilweise historischen Maschinen waren der Hingucker - nicht nur für Technikbegeisterte.

Nahe der polnischen Grenze zeigte sich die Landbevölkerung ebenfalls in bester Feierlaune. Ob beim Familienfest in Oderberg oder in Stolzenhagen. Dort galt es schließlich ein Jubiläum zu feiern. Und zwar das des Schützenvereins, der sich vor 25 Jahren in der Dorfkneipe gegründet hatte. Da ließ es sich auch die benachbarte Gilde aus Oderberg nicht nehmen, vorbeizuschauen und die Party mit Kanonenschüssen lautstark einzuleiten.

Es war nicht das einzige Jubiläum auf dem Lande. Vor 60 Jahren nämlich wurde in Groß Ziethen die Kita eröffnet. Grund genug, das Dorffest zu ihren Ehren zu veranstalten. Riesenenten, Lassie, der König der Löwen und vieles mehr tanzte über die Bühne am Rosenplatz. Und wie beim Dorffest in Golzow sah man viele geschminkte Kindergesichter.