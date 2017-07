Investition in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Es ist wohl die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte von Ahrensfelde: Mehr als 20 Millionen Euro will die Kommune in den nächsten Jahren für den Bau eines Schul-Campus ausgeben.

"Bis zum Herbst werden wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen", kündigte der stellvertretende Bürgermeister von Ahrensfelde, Andreas Knop, im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung an. Bis zur Haushaltungsplanung 2018 müsse geklärt sein, "was wir brauchen, wie groß das Projekt wird und wo es verwirklicht werden soll". Auch infrastrukturelle Fragen seien zu diskutieren. "Die notwendigen Haushaltsmittel müssen für die kommenden drei, vier Jahre eingeplant werden", betonte Knop. Dabei sei nicht auszuschließen, dass bereits in der langfristigen Planung verankerte Vorhaben nicht oder später realisiert werden können. "Wir reden immerhin von einer Investitionssumme jenseits der 20 Millionen Euro", so der Knop. Der Campus könnte nach den Vorstellungen der Verwaltung aus der Grundschule, einem Hort, einer Mensa und einer Sporthalle bestehen. Die endgültige Entscheidung liege jedoch bei der Gemeindevertretung, erklärte der Vize-Bürgermeister. Knop vertritt derzeit den erkrankten Amtsinhaber Wilfried Gehrke.

Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Juni-Sitzung der Übertragung des Bildungsstandortes Blumberg an den Landkreis Barnim zugestimmt und "zwar einstimmig". Die Kommune kämpft bereits sei vielen Jahren um eine weiterführende staatliche Schule. Nachdem der Landkreis rund 77 Millionen Euro auf die hohe Kante gelegt hat, will er das Geld nun noch vor der anstehenden Fusion mit der Uckermark für gute Zwecke einsetzen. So könne man sich vorstellen, hieß es erst kürzlich aus dem Paul-Wunderlich-Haus, in Blumberg eine Grund- sowie eine Oberschule zu betreiben. Die Grundschule ist bisher vier- bis fünfzügig und würde nach dem Wechsel über zwei Züge verfügen. Der Neubau müsse dann, so Knop, mindestens drei-, eventuell auch vierzügig sein.

Als mögliche Standorte hat die Ahrensfelder Verwaltung bisher zwei Grundstücke im Blick. Zum einen handelt es sich dabei um eine Fläche an der zum Ostkirchhof führenden Ulmenallee. Sie sei im Eigentum der Evangelischen Landeskirche, entsprechende Gespräche würden geführt. Den Bedarf schätzt Knop auf rund 2000 Quadratmeter. Darüber hinaus stünden auch zwei Grundstücke in Lindenberg zur Verfügung. Die eine Fläche befindet sich in der Nähe der Kindertagesstätte und gehört dem Land Brandenburg. "Ich denke, dass wir uns in diesem Fall schnell einig werden könnten". Die andere, gegenüber liegende Fläche wird vom ortsansässigen Sportverein genutzt. "Für ihn müssten wir dann natürlich eine Alternative finden", betonte Knop.

Der kreisliche Bildungsausschuss hatte sich in seiner Sitzung am Donnerstag ausführlich mit der Entwicklung der Schullandschaft im Barnim beschäftigt. Auf der Tagesordnung stand dabei eine "Grundsatzentscheidung", die auch die Übergabe der Blumberger Grundschule an den Landkreis umfasst. "Das Gremium hat dies einstimmig bestätigt", sagte Knop, der selbst an der Beratung teilgenommen hatte. Es habe keine inhaltlichen Bedenken oder Vorbehalte der Kreistagsabgeordneten gegeben. "Wir sind sehr zufrieden", so der stellvertretende Bürgermeister von Ahrensfelde. "Nun müssen wir an die Arbeit gehen".

Der Kreistag wird am 20. September endgültig über die Grundsatzentscheidung abstimmen.