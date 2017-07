Ganz in Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Zwölf Brandenburger Wohnungsgenossenschaften feierten am Wochenende gemeinsam ein großes Familienfest. In diesem Jahr war Angermünde Gastgeberstadt, weil die hiesige Wohnungsgenossenschaft Uckermark Jubiläum feiert.

Es ist wohl eines der größten Nachbarschaftsfeste der Region überhaupt. Das traditionelle Familiensportfest der Wohnungsgenossenschaften Nordostbrandenburgs führte Nachbarn aus Hausgemeinschaften und Wohngebieten zusammen, Mieter, Mitglieder und Hausverwalter, machte mit Nachbarorten bekannt sowie auf Angebote und Initiativen neugierig, die andere Genossenschaften bieten.

Und es machte vor allen Dingen Besuchern und Veranstaltern großen Spaß. Hunderte Gäste strömten schon am Vormittag zum Angermünder Jahnsportplatz, der sich in ein großes Volksfestgetümmel verwandelte. Es waren vor allem Familien mit Kindern, die sich von den vielfältigen Angeboten locken ließen, welche von Kinderkarussell und Hüpfburg bis zum Rollerrennen und Basteln reichten. Außerdem gab es verschiedene Sportturniere und zahlreiche bunte Markt- und Informationsstände.

Für die relativ kleine Wohnungsgenossenschaft Uckermark in Angermünde als Gastgeber wäre die Organisation dieses Festes eine Nummer zu groß gewesen. Doch sie ist nicht allein. Als Mitglied im Verein der Nordostbrandenburger Genossenschaften hatte sie viele Helfer und Partner. Das Familienfest wird vom Verein einmal im Jahr immer in einer anderen Mitgliedsstadt organisiert. In diesem Jahr war zum ersten Mal Angermünde im Jubiläumsjahr der Wohnungsgenossenschaft Uckermark Gastgeber, die 60 Jahre alt wird.

"Für uns ist das eine große Ehre und krönt unser Jubiläum, das ja unter dem Motto "Wir sind Familie' steht. Wie sich das anfühlt, kann man heute hier selbst miterleben", freut sich Vorstandschefin Nadine Celinger über das bunte Treiben vor ihrer Haustür. Dafür hatte sie unter anderem mit ihren Partnerbetrieben eine große Handwerkertombola mit schönen Preisen eingerichtet, deren Erlös der Kita Knirpsenland gespendet wird.

Mit der Kita hat die Genossenschaft eine enge Kooperation. Die Einrichtung präsentierte sich selbst auf dem Fest und lud zu einem Dreirad-Parcours. Auch die Kinderökogruppe Apis, die Jugendtöpferei und die Angermünder Feuerwehr waren dabei. Gut Kerkow und der Naturkostladen Wildblume boten regionale Spezialitäten. Und natürlich konnte man sich auch über die Genossenschaft selbst informieren, die in Angermünde 632 Wohnungen vermietet und 580 Mitglieder hat.

"Im Verein geht es nicht nur um gemeinsame Veranstaltungen. Man berät sich im Arbeitskreis auch über aktuelle wohnungspolitische Fragen wie Rauchwarnsysteme oder altersgerechten Umbau. Aber die Gemeinschaft einer Genossenschaft ist die Sahne auf der Torte. Wir wollen mehr sein als Wohnungsvermieter", sagt Nadine Celinger.

Zwölf Genossenschaften aus Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland, darunter auch die zweite Angermünder Wohnungsgenossenschaft, brachten sich mit eigenen Ideen und Ständen ein. So brachten die Bad Freienwalder ihren Tourismusverein mit. Die Prenzlauer Wohnungsgenossenschaft, mit 1500 Wohnungen eine der größeren im Verein, informierte über ihr neues Bauprojekt Wohnen am See.

Die Schwedter Wobag als größte Genossenschaft im Verein stellte nicht nur Stadtumbauprojekte vor, sondern auch ihr Mehrgenerationenhaus - zwei Beispiele, wie Genossenschaften auf den demografischen Wandel reagieren und Stadtentwicklung aktiv mitgestalten. "Das sind auch Themen, die wir im Verein diskutieren und Erfahrungen austauschen. Wir Genossenschaften sehen uns da nicht als Konkurrenten, sondern als Partner", versicherte Wobag-Geschäftsführer Matthias Stammert.