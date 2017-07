Neues Zuhause gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587603/

Opfer der Verfolgung wurde auch Zhen Wang, der seit fünf Monaten in Oranienburg lebt. Am Sonnabend informierte der 41-jährige Mann am Bahnhofsvorplatz über Menschenrechtsverletzungen in China und seinem persönlichen Schicksal.

Zhen Wang praktizierte Falun Dafa, eine Art Meditation, die Anfang der 1990er-Jahre immer populärer in China wurde. Sie soll Körper und Seele in Einklang bringen. Tatsächlich erlebten und erleben laut Zhen Wang viele Anwender einen positiven Effekt. Da in China nur die wenigsten Menschen krankenversichert seien, Meditation aber kostenlos sei, sei sie schnell zum Erfolg geworden.

Doch der stetig steigende Zuspruch war der Regierung Zhen Wang zufolge ein Dorn im Auge. Am 20. Juli 1999 wurde die Meditationspraxis offiziell verboten. Wer dieser Regel nicht gehorcht, wird bis zum heutigen Tage verhaftet, muss eine "Umschulungsmaßnahme" besuchen, wird im Ernstfall in ein Arbeitslager eingewiesen oder muss medizinische Test über sich ergehen lassen. Auch Zhen Wang wurde solchen Tests unterzogen. Die passende medizinische Versorgung für die schweren Hüftverletzungen, die er sich nach eigenen Angaben durch Folter im Arbeitslager zugezogen hat, wurde jedoch nicht geleistet.

Zhen Wang hatte jedoch Glück, weil ein ehemaliger Schüler seiner Großmutter bei der örtlichen Polizeibehörde seinen Antrag auf einen Reisepass genehmigte. Damit konnte sich der heute 41-Jährige 2004 für ein Studium im Fach Bauingenieurswesen in Deutschland bewerben und flüchten. Seine Schmerzen wurden behandelt, heute trägt Zhen Wang eine Hüftprothese. Auch bei der Vorbereitung seines Asylantrags bekam er Hilfe, nämlich von seiner Ehefrau Anke. Die beiden haben eine dreijährige Tochter und leben seit Oktober in Oranienburg.

Während Zhen Wang von seiner Vergangenheit berichtet, ist nicht eine Spur von Hass oder Verbitterung zu spüren. Aufgrund der traumatischen Erlebnisse im Arbeitslager befindet sich der Bauingenieur aber nach wie vor in psychischer Betreuung. "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir hier in Oranienburg durch die Stadt erfahren und so zum Beispiel diese Informationsveranstaltung veranstalten konnten. Das ist sehr gegenteilig zu den Erfahrungen, die ich in China machen musste", so Zhen Wang.

Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) war am Sonnabend vor Ort, um sich über die Situation in China zu informieren. "Ich denke, dass Menschenrechte in der Politik der Volksrepublik stärker in den Fokus gerückt werden müssten. Dabei darf es auch keine Rolle spielen, dass China inzwischen zu einer wichtigen Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist", erklärte Laesicke seinen Standpunkt.