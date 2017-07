artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Bei Verkehrsunfällen am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 2 Menschen gestorben und 112 verletzt worden. Das teilte die Polizei in Potsdam am Montag mit. Am Sonntag starb ein 57-jähriger Mann, nachdem er mit dem Fahrrad im Ortsteil Maasdorf der Stadt Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) gestürzt war und sich schwer am Kopf verletzt hatte.