Berlin (dpa) In Berlin-Zehlendorf ist ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Ein Passant bemerkte das Feuer am Sonntag gegen 22.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese löschte den brennenden Wohnwagen, der in der Sven-Hedin-Straße abgestellt war. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.