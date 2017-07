Endstation - das lustige Friedhofsquiz

artikel-ansicht/dg/0/

Selchow (MOZ) Am Sonnabend war Selchow nach Losentscheid an der Reihe, die Spaßolympiade der Stadt Storkow auszutragen. Es war die neunte Ausgabe, und der Zufall wollte es, dass neun Mannschaften teilnahmen. Sie wurden auch von den Gästen des Dorffestes bejubelt, welches gleichzeitig auf dem Anger stattfand.

Zwölf Einzel- und Mannschaftsspiele mussten durchlaufen werden, "eines lustiger als das andere und fast alle selbst ausgedacht", ist der stellvertretende Ortsvorsitzende Steffen Krappitz stolz. Er hält die "Blue-Man-Group Selchow" in ihren blauen T-Shirts organisatorisch zusammen. Der harte Kern der zwanzig Freunde, zu denen auch welche aus Prieros und Klein Eichholz gehören, hatte sich seit der letzten Spaßolympiade in Rieplos alle zwei Wochen getroffen, um das Spektakel vorzubereiten. Sie suchten im Internet nach möglichst ausgefallenen Spielen. Von den Spaßolympiaden vergangener Jahre hatten sie "Shaken", deutsch schütteln, übernommen, "weil es uns so toll gefallen hat". Dabei wird am Rücken des Spielers ein Becher mit Tischtennisbällen befestigt. "Nur durch die Hüftbewegung müssen sie aus der Dose geschüttelt werden", beschreibt Steffen Krappitz die Schwierigkeit. Selbst erfunden war das Spiel "Maß aller Dinge", bei dem Bierdeckel weit weggeschnipst werden sollten. Ortsbezogen war "Endstation". Bei diesem Spiel, das nicht die Geschicklichkeit herausforderte, sondern das Gedächtnis, ging es darum, Fotos von Friedhöfen den betreffenden Ortsschildern zuzuordnen.

Außer der Blue-Man-Group hatten sich wie jedes Mal die "Hobbyathleten Görsdorf incl. Busch", die "Turboschnecken Kummersdorf", die "Schwimmfreunde Bugk", der Club Rieplos", "Famose Groß Schauen" und das "Team Alt Stahnsdorf" beteiligt. Neu dabei waren die "Pinktussys" aus Selchow und das "Team aus Storkow", das vor allem aus Fußballern bestand. Gewonnen hat der Club Rieplos.

Die erste Spaßolympiade fand anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt Storkow nach einer Idee von Andreas Provezza vom Sozialraumteam am Strand Karlslust statt. Damals gewann Alt Stahnsdorf und bot sich an, im nächsten Jahr Ausrichter zu sein. "Die Spaßolympiade ist eine gute Gelegenheit, dass sich die Leute aus den Ortsteilen auch einmal außerhalb von offiziellen lokalpolitischen Anlässen treffen, Erfahrungen austauschen und einfach Spaß haben", freut sich Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. "Auch Selchow hat mit viel Liebe die in das Dorffest eingebettete Olympiade vorbereitet", lobt sie. Mit Görsdorf im nächsten Jahr sind dann alle Ortsteile dran gewesen.

Für Reiner Kolberg, den Ortsvorsitzenden, erklärte, ist die Zusammenlegung mit dem Dorffest für den Ort aus Kostengründen günstig, "auch wenn wir dadurch etwas mehr Stress haben", lächelt er. Als besonderen Vorteil sieht er, dass die vielen jungen Leute bei der Spaßolympiade "etwas frischen Wind in das Geschehen bringen". Der Ortsvorsteher weiß: "Die Jugend ist für die Zukunft des Dorflebens sehr wichtig, und wir müssen sie dafür interessieren, sich stärker daran zu beteiligen." 15 Uhr gab es hausgebackenen Kuchen von etwa zwölf jüngeren und älteren Frauen des Ortes, darunter vom Heimatverein. Die Blasmusik "Sader" aus Storkow spielte dazu. Am Abend wurde bis 1 Uhr getanzt. Von den rund 40 Mitgliedern des Heimatvereins hatten rund zwanzig mit der Freiwilligen Feuerwehr auf- und abgebaut, die Kinder betreut und gegrillt. Für die Kinder hatte Irrlandia seine Rollenrutsche und Hüpfburg aufgebaut. Ein Clown war da, es konnte gebastelt werden, und die Freiwillige Feuerwehr veranstaltete Rundfahrten mit ihrem Löschfahrzeug. Privatpersonen und Firmen hatten rund 500 Preise für eine Tombola gespendet. Reiner Kolberg und sein Stellvertreter Steffen Krappitz waren am Ende froh und zufrieden, "dass alles so gut geklappt hat".