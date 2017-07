Gib' Gummi beim Lehnitzer Tuning Day

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz (so) Laut und schnell wurde es am Sonnabend auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums des TÜV Rheinland. Der Tuning Day lockte einmal mehr Schrauber und Bastler nach Lehnitz, um beeindruckende Stuntmanöver zu bestaunen oder sich Inspiration für Umbauvorhaben am eigenen Fahrzeug zu holen.

Dazu wurden rund 400 aufgemotzte Fahrzeuge einem kritischen Richterteam vorgestellt, das am Ende des Tages Preise in diversen Kategorien verlieh, etwa für den schönsten Kofferraum oder den lautesten Auspuff. Die Kennzeichen an den Wagen verrieten, dass die Teilnehmer nicht selten eine beträchtliche Strecke auf sich genommen hatten, um sich mit anderen Motor-Enthusiasten zu messen. Peter Seidel und Susanne Dulder sind beispielsweise aus Ueckermünde angereist. "Peter hat großen Spaß an solchen Treffen. Ich unterstütze ihn natürlich in dieser Leidenschaft und finde langsam auch immer mehr Gefallen daran, mir andere Autos anzuschauen", so Susanne Dulder.

Wer die Gefährte dann in Bewegung sehen wollte, kam bei der Drift Show, einem Wettbewerb auf der Rennstrecke, oder dem sogenannten "Burnout", bei dem die Räder eines Wagens so lange durchgedreht wurden, bis sie platzten, auf seine Kosten.