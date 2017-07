OFC-Torwart siegt im Duell der Keeper

artikel-ansicht/dg/0/

Eigentlich hatte sich schon Herthas Stürmer-Star Salomon Kalou den Ball geschnappt. Doch plötzlich tauchte Thomas Kraft am Strafstoßpunkt auf. Er nahm sich die Kugel und lief an. Kraft, eigentlich die Nummer Zwei zwischen den Pfosten des Fußball-Bundesligisten, stand beim Testspiel in Oranienburg überraschend als rechter Verteidiger im Aufgebot und wollte sich die Chance auf einen Torerfolg nicht nehmen lassen. Doch im Duell der Keeper blieb Oranienburgs Herrmann der Sieger. "Ich konnte doch nur gewinnen", sagte der OFC-Schlussmann, der natürlich genau wusste, wer ihn aus elf Metern bezwingen wollte. "Wenn man weiß, dass das auf der anderen Seite auch ein Torhüter steht, ist meiner Meinung nach klar, dass der Schuss nicht in den Winkel geht." Herrmann reagierte blitzschnell, musste sich dann aber gar nicht so sehr strecken, um den Ball aus seiner Sicht flach rechts zu parieren.

Dass der OFC am Ende dennoch mit 0:2 (0:1) verlor, war wohl für jeden Oranienburger zu verkraften. Für Henrik Herrmann war es "überraschend, dass wir so aggressiv spielen konnten. Gerade, weil wir in den Einheiten vorher einige Läufe gemacht haben." Für ihn war es deshalb ein absolut gelungener Test "gegen einen großen Gegner".

Einen Gegner, den er selbst sehr gut kennt. Denn Herrmann spielte neun Jahre lang, bis zur U19, für die Hertha. Viele Spieler der Jahrgänge 1997 bis 1999 kennt er sehr gut. Mit ihnen stand er selbst auf dem Platz. Für den Oranienburger wurde das Testspiel am Freitagabend daher auch zu einem Wiedersehen mit alten Weggefährten wie Maurice Covic oder Florian Baak.

Als Spieler der damaligen U-17-Mannschaft der Hertha durfte Henrik Herrmann sogar selbst einmal Profiluft schnuppern und zweimal mit der ersten Mannschaft trainieren. "Zu diesem Zeitpunkt war Thomas Kraft Stammspieler vor Rune Jarstein. Da Nils Körber und Marius Gersbeck verletzt waren, durfte ich mitmachen."

Für mehr sollte es aber nicht reichen. Es hänge viel mit dem Trainer zusammen, ob man es nach ganz oben schaffe oder nicht. "Außerdem gehört eine ganze Menge Glück dazu", meint der OFC-Keeper, für den auch die Frage wichtig ist, "wie man sich seine Prioritäten setzt".

Diese lagen für Herrmann dann nämlich auf seiner schulischen Ausbildung. Er machte einen guten Abschluss und trauert deshalb einer möglichen verpassten Profilaufbahn überhaupt nicht nach. Vielmehr will er nun mit dem Oranienburger FC Eintracht Erfolge feiern. Er glaubt an eine erfolgreiche Saison 2017/2018, sagt aber auch: "Von dem knappen 0:2 gegen Berlin können wir uns nichts kaufen. Auch meinen Elfmeter hätte ich lieber nicht gehalten, wenn wir dafür unser erstes Spiel in der Brandenburgliga gewinnen."