Gojko Mitic und der Botschafter Luthers

Storkow (MOZ) Am Wochenende war es endlich soweit: Das große Schauspiel "In Gottes eigenem Land" auf dem Hof der Burg Storkow zum Reformationsjubiläum 2017, dessen Vorbereitungen in Storkow schon ab September vorigen Jahres liefen, ging mit Furore über die Bühne und entsprach allen Erwartungen. Am Ende beider Vorstellungen gab es für die über einhundert Darsteller und Sänger Standing Ovations. Auch ein kräftiger Regenguss hatte die Stimmung beim Publikum nicht trüben können. Alle waren schon in wetterfester Kleidung gekommen, und die nassen Stühle wurden flugs von dem Burgteam wieder trockengewischt.