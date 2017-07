Rudi Radlos kurvt durchs Haus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587625/

Philipp Nauck und Valentin Vierus brachten Samstag ihren Roboter "Rudi Radlos" ins Schützenhaus. Die beiden 14-jährigen Mitglieder des Robotik-Club der Grund- und Oberschule Müllrose hatten ein halbes Jahr an ihrem "Rudi" gebastelt und getüftelt, gebaut und programmiert. Dann Sensoren, Motore und Getriebe eingebaut. Und den Lego Mindstorms EV3, das "Gehirn" von "Rudi Radlos". Auch dieser Wettbewerbsroboter musste beim Zwischenwettstreit der First Lego League zahlreiche Wettbewerbsaufgaben erledigen - immer unter den strengen Augen der Juroren.

Kinder zwischen neun und 16 Jahren aus Cottbus, Rüdersdorf, Bad Saarow, Frankfurt, aus Berlin-Friedrichshagen und vom Gastgeber Müllrose beteiligten sich an diesem Regionalwettstreit der First Lego League, kurz FLL genannt. "Das ist ein Förderprogramm, welches Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführen möchte. Dadurch soll ihnen der Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern erleichtert sowie ihre Motivation, einen Ingenieur- oder IT-Beruf zu erlernen, frühzeitig geweckt werden", erläuterte Müllroses Robotik-Club-Chefin Angela Verhoeven. Die Mutter von vier Kindern hatte vor ein paar Jahren "kaum Ahnung von diesem Metier. Mein Sohn Silvan, bis vor wenigen Tagen noch Gauß-Schüler in Frankfurt, verführte mich. Als schließlich eine AG-Leiterin für den Robotik-Club gesucht wurde, schauten mich alle an. Was blieb mir weiter übrig..." Bereut hat Angela Verhoeven diesen Schritt nicht. Zumal sich Silvan im Hasso-Plattner-Institut mit Sitz in Potsdam beworben hat und dort Angewandte Informatik studieren möchte. Genau das will FLL: Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technologie begeistern und sie anspornen, komplexe Aufgaben mit kreativen Lösungen zu bewältigen und den Teamgeist zu entwickeln. Philipp Nauck bestätigte, dass FLL den Spaß an Technik und Wissenschaft mit der spannenden Atmosphäre eines Sportevents kombiniert. Im zurückliegenden Jahr hätten er und Valentin Vierus sich mit dem Forschungsobjekt "Biene" beschäftigt. "Uns waren bereits einige Nützlichkeiten bekannt: Sie sorgen für die vollen Obst- und Gemüseregale und produzieren leckeren Honig. Auch von dem Problem der Bienen, das Bienensterben, hatten wir schon gehört. Zu erforschen galt es aber, ob und wie der Mensch helfen kann", schrieb der Wiesenauer Philipp Nauck später mit seinem Technik-Freund Valentin auf.

Sonnabend war im Schützenhaus ein Roboter zu beobachten, der die Bienenkönigin auf ihrem Thron von einer Ecke der Spielfläche zur anderen transportierte. Dieses Stück Technik bedienten außerhalb der Wertung Müllroser Grundschul-Schüler, aber auch Gäste des Wettbewerbs. Robert Köppen, Projektleiter im Eurocamp am Helenesee, berichtete, dass seine pewobe GmbH und die IHK Ostbrandenburg diesen Technik-Wettstreit unterstützt. "Er fördert die Ausdauer und schult die Kinder und Jugendliche, auch mit Rückschlägen klar zu kommen." Am 8. Dezember wird im Eurocamp der FLL-Regionalwettstreit ausgetragen. Den Wettbewerbstest gewannen die WeRobots vom Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus vor der RoboBande der Friedrichshagener Grundschule und Xpi aus dem Team Experience der Sensys GmbH Bad Saarow.