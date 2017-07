Ein Dorf im Kuchenrausch

artikel-ansicht/dg/0/

Das Süße haben Christel Lotholz und Erna Schönfisch schon hinter sich. "Himmlisch", schwärmen sie. Seit vielen Jahren leben die gebürtigen Molkenbergerinnen inzwischen in Fürstenwalde, doch das Sommerfest ist jedes Jahr Pflicht. "Man sieht bekannte Gesichter, außerdem ist das Programm gut", sagt Erna Schönfisch. Der Blick der 82-Jährigen geht vorbei an voll besetzten Bänken zu Sänger Taste von der Fürstenwalder Band Centric. Auf dem Keyboard stimmt er gerade "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens an. "Später gehen wir noch eine Runde durch das Dorf", sagt Christel Lotholz. Ihre Tombola-Lose haben die Schwestern bereits eingelöst; ein Gymnastikball und ein Kleidersack sind dabei herausgesprungen.

"Der Hauptgewinn, eine Gartenbank, ist schon weg", sagt Corinna Jonach, Vorsitzende des Molkenberger Fördervereins, der das Fest organisiert hat. 200 Gewinne haben die 26 Vereinsmitglieder organisiert, "später gibt es noch Bingo für Senioren", kündigt Jonach an.

Auf der Wiese am Anger grasen derweil drei Pferde vom ortsansässigen Feldreiterhof. Kerstin Schemel hat sich mit Baby Leonie auf einen Warmblüter geschwungen; Franzi Rusert führt die beiden auf dem Pferderücken herum. Wenige Meter weiter greift die Molkenbergerin Astrid Puhlmann zu roter Glitzerfarbe, um der eineinhalbjährigen Amy Josephine ein Herz auf die Wange zu pinseln.

Nach dem Sommerfest ist vor dem Sommerfest, weiß Vereinsvorsitzende Corinna Jonach und denkt schon an das nächste Jahr. Kuchen wird es wieder geben, den besten weit und breit - soviel steht fest.