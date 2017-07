Feiern mit Feuershow und Wasserspielen

artikel-ansicht/dg/0/

Martin Stralau und Elke Lang Spreeau/Dahmsdorf/Alt Madlitz/Berkenbrück (MOZ) Bei Musik und Tanz, gutem Essen und Mitmach-Angeboten den Sonnenschein am Wochenende genießen konnten Familien auf den Sommerfesten in der Region. In Berkenbrück wurde selbst die Spree zur Festmeile erklärt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587627/

Strandfest in Berkenbrück: Am und im Wasser tummelten sich am Sonnabend zahlreiche Besucher. Um in großen durchsichtigen Wasserbällen über die Spree gezogen zu werden, standen die Kinder am Flussufer Schlange.

Dahmsdorf: Das Dorffest in Dahmsdorf auf dem mit hohen Bäumen bewachsenen Platz vor der alten Feldsteinkirche war wieder so richtig gemütlich. Dass alles klappte, dafür sorgte in erster Linie eine Gruppe von rund zehn Leuten in gelben T-Shirts. "Sie engagieren sich schon seit 18, 19 Jahren beim Dorffest und auch beim Osterfeuer", freute sich Karsten Stange, der seit 2014 hier Ortsvorsteher ist. In ihren Händen lag der Verkauf des Kuchens. Am Backen beteiligten sich wieder fast alle Haushalte. "Es ist immer so viel, dass es für alle reicht", wusste Jörg Troppens vom gelben Team. Highlight war die abendliche Feuershow der Fürstenwalderin Juliette Schlüter. DJ Bernd sorgte für Tanzmusik. Nachmittags spielten die Fürstenwalder Stadtmusikanten. Für Kinder gab es eine Piratenshow, Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug und eine Hüpfburg.

Alt Madlitz: Eine Feuershow krönte auch das Dorffest in Alt Madlitz. Durch den Sonnabendnachmittag führten DJ Flocki und Alleinunterhalter Alexander Ermann, der die Besucher bei Kaffee und Kuchen in Stimmung brachte. Sogar ein zusätzliches Festzelt hatte Reiner Müller vom Bürgerverein angeschafft. "So haben wir schön viel Platz", sagte er mit Blick auf den Auftritt der Tanzgruppe "Mir zu Liebe". Antje und Christian Schra kamen aus Pillgram zum Sommerfest. Tochter Mia-Sophie, die am Glücksrad auf einen Gewinn hoffte, war mit Freunden schon mehrfach zu Besuch.

Berkenbrück: Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen spielte sich das Berkenbrücker Strandfest vor allem im und auf dem Wasser ab. Nach der Eröffnung mit Diskomusik am Freitagabend tummelten sich am Sonnabend zahlreiche Kinder auf dem Spielplatz am Strand und in großen Plastikbällen auf dem Wasser. "Gar nicht so einfach, da drin zu stehen", lautete das Fazit von Linus Weber. Der achtjährige Berkenbrücker probierte sich das erste Mal im sogenannten Wasserwalking.

Auch bei Kutschfahrten, Mitmachangeboten der Jugendfeuerwehr und von Korbflechterin Ines Hahn aus Prieros kamen Familien auf ihre Kosten. Traditionell organisierte der Angelverein um Bernd Heinze und Volkmar Schiele das beliebte Aalwürfeln, bei dem geräucherter Fisch zum Hauptgewinn erklärt wurde. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten am Nachmittag Auftritte der Steinhöfeler Tanzgruppe "Happy Dance", der Berkenbrücker Kita "Löwenzahn" sowie der Sänger Jessica Schmidt und Tobias Groneberg mit Musical- und 80er-Jahre-Hits.

Spreeau: Im Mittelpunkt des Sommerfestes auf dem Platz neben der Feuerwehr stand am Sonnabend die Proklamation des sogenannten Königshauses der Schützengilde Spreeau. Vor zwei Wochen hatte der dazugehörige Wettbewerb in Spreenhagen stattgefunden, bei dem mit Groß- (Männer) und Kleinkaliber (Frauen) auf die Königsscheibe geschossen wurde. Aus den Händen von Klaus Kadow, Vorsitzender der Gilde, und unter den Augen einiger angereister Schützengilden aus der Region durften die neuen Preisträger ihre Auszeichnungen entgegennehmen. Neuer König ist Heinrich Beer, 1. Ritter Volker Döring und 2. Ritter Heiko Dahms. Königin wurde Christin Dahms, die den Titel als Kreiskönigin im Landkreis Oder-Spree zum zweiten Mal verteidigte. Neue 1. Dame ist Monika Hesse, 2. Dame Denise Freer. Ortsvorsteher Horst Felkel bekam wegen seiner Verdienste um das deutsche Schützenwesen das Protektorabzeichen in Silber vom Deutschen Schützenbund.