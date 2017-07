Polizeigewerkschaft fordert Bündnis gegen Linksextremismus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In der Debatte um die schweren Krawalle rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Berliner Gewerkschaft der Polizei ein "Bündnis gegen Linksextremismus" gefordert. "Man muss ganz klar sagen, dass die Politik es in Deutschland bisher nicht geschafft hat, sich klar gegen Linksextremismus zu stellen", sagte Sprecher Benjamin Jendro am Montagmorgen im Inforadio des RBB. Die Polizei könne den Kampf gegen linksextremistische und extremistische Gewalt im Allgemeinen nicht alleine gewinnen, so Jendro. "Wir müssen das als Gesellschaft tun."