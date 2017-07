Unbekannte lassen Reifen mitgehen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mutmaßlichen Dieben kam der Wachschutz einer Reifen-Firma in Nord auf die Spur. Am späten Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, bemerkten Sicherheitsmitarbeiter, dass sich Unbekannte an den Reifen auf dem Gelände an der Hegelstraße zu schaffen machten, diese offensichtlich mitnehmen wollten. Der Wachdienst verständigte daraufhin die Polizei. Jedoch gelang es den Tätern, noch vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt zu flüchten. Bekannt wurde der Polizei aber, dass zeitgleich mit dem Verschwinden der mutmaßlichen Reifen-Diebe ein Auto aus dem benachbarten Garagenkomplex in unbekannte Richtung davonfuhr. Es wurde Strafanzeige erstattet, die Kriminalpolizei ermittelt.