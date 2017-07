Gottesdienst mit Kindermusical

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Einen besonderen Gottesdienst gab es am Sonnabend in der evangelischen Kirche. Darin eingebettet war die Aufführung des Kindermusicals "Noah und die fast vergessenen Holzwürmer" nach einer Fassung der Regisseurinnen Susan Leonhardt und Kathrin Hensen. In dem Stück geht es um Noah, der von Gott aufgefordert wird, eine Arche zu bauen. Und es geht um die Holzwürmer Bohra und Bohris, die erschreckt feststellen, dass Noah für seine Fahrt mit der Arche Tickets an viele Tiere verteilt hat, nur nicht an sie. Am Ende dürfen sie doch mitfahren. Die Lieder des Musicals sangen der Kinder- und der Jugendchor der Kirchengemeinde unter Leitung von Kantorin Karen Schubert. Nach dem Gottesdienst in der vollbesetzten Kirche wurden Spenden für den durch einen Brand geschädigten Dom von Gorzow in Polen gesammelt.