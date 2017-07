Ideen für größeres Stadtfest

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das Stadtfest in Fürstenwalde könnte größer werden. Es gibt Überlegungen, das Event eventuell mit der Drachenbootregatta zusammenzulegen, sagte Robert Kaul von der Arbeitsgemeinschaft Stadtfest im jüngsten Kulturausschuss. Der Vorschlag stieß etwa bei Heinz Almes, sachkundiger Bürger für das Bündnis Fürstenwalder Zukunft, auf Zustimmung: "Vielleicht ergeben sich dadurch Synergieeffekte." Diskutiert wurde auch eine Erhöhung des Budgets, um bekanntere Künstler einkaufen zu können. "Dafür müsste definitiv mehr Geld angefasst werden", betonte Kaul. Die Stadt hatte das Fest in der Innenstadt in diesem Jahr mit insgesamt 54 538,31 Euro bezuschusst.