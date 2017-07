Ein Spielplatz für Erkners Norden

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) An der Waldpromenade/Ecke Fuchssteig unweit der Flakenseesiedlung gab es am Sonnabend ein für den Norden Erkners noch ungewohntes Bild: einen Spielplatz mit tobenden Kindern. Das Schöne an dieser Nachricht ist, dass sich dieses Bild von nun an täglich wiederholt. Denn am Sonnabend wurde der Spielplatz mit einem Anwohnerfest eingeweiht.