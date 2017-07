Mutmacher an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

. Der großartige Auftakt zur Tour de France vor gut einer Woche mit hunderttausenden von Zuschauern an der Strecke und die Oderrundfahrt am zurückliegenden Wochenende: Zwei Radsport-Ereignisse, bei denen sich ein Vergleich schon wegen der völlig unterschiedlichen Dimensionen der Ereignisse verbietet. Und doch haben beide Rundfahrten etwas gemeinsam. Sie haben gezeigt, der Radsport in Deutschland lebt! Allen Skandalen und Verwerfungen der Vergangenheit zum Trotz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587648/

Hunderte von Zuschauern machten beispielsweise am Sonnabend die Etappe im Frankfurter Ortsteil Güldendorf zu einem kleinen Volksfest. Mit Kind und Kegel ging es an die Strecke, wurde das Fahrerfeld immer wieder lautstark unterstützt. Die Botschaft war klar: Wir wollen Radsport sehen!

Den unermüdlichen Organisatoren vom Frankfurter Radsport-Club mit Dan Radtke und seinem Team kann für ihren Einsatz zum Erhalt der Oderrundfahrt daher nicht genug gedankt werden. Sie liefern ein wunderbares Beispiel dafür, wie auch mit bescheidenen Mitteln, aber mit viel Herzblut für die Sache und Dank der Unterstützung lokaler Sponsoren ein radsportliches Event mit hoher Qualität organisiert werden kann.

Viele Rennen – und bis auf die Oder-Tour sogar alle Rundfahrten für die Elite – sind in den vergangenen Jahren in Deutschland aus dem Terminkalender verschwunden. Es wäre an der Zeit, diese Entwicklung wieder umzukehren. Deutschland hat mittlerweile so viele hervorragende Radsportler – nur keine Wettbewerbe mehr. Das Beispiel von der Oder sollte anderen Veranstaltern Mut machen, es wieder zu versuchen.

Jürgen Leibner