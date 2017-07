Wetterdienst warnt vor heftigem Regen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Für die Region Berlin-Brandenburg besteht wieder die Gefahr von Unwettern. Bis zum Montagabend (20 Uhr) könne es zu schweren Gewittern mit heftigem Regen von 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, warnte der Deutsche Wetterdienst. Lokal begrenzt seien sogar extreme Niederschläge von mehr als 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde beziehungsweise mehr als 60 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden möglich. Ursache ist den Angaben zufolge ein Starkregengebiet, das im Laufe des Tages von Südwesten in Richtung Nordosten zieht.