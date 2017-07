Tierisches Sommerfest am Rande von Bad Belzig

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Der 8,5-jährige Rottweilerrüde Spike war in eine Beißerei verwickelt, galt als gefährlich und musste seinen Besitzern weggenommen werden. Am vergangenen Sonnabend konnte man Spike beim Sommerfest des Tierschutzvereins "Tierisch Belzig" als sozialisierten Hund erleben. So, wie er mit dem Mitarbeiter des Vereins, Pascal Müller, vertrauensvoll zusammenarbeitete, konnte man seine Vorgeschichte kaum glauben. Jetzt kann Spike an einen neuen Besitzer vermittelt werden, der ebenso verantwortungs- und liebevoll wie auch konsequent mit dem Hund umgehen kann.