Frankfurts besondere Kleinsäuger

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Biologin des Naturkundemuseums Potsdam ist derzeit in Frankfurt auf der Suche nach der Kleinäugigen Wühlmaus. Mit Lebendfallen versucht sie, die Tiere an der Buschmühle aufzuspüren. Frankfurt ist im Verbreitungsgebiet dieser Wühlmäuse so etwas wie eine Insel.

Man nennt das wohl den Vorführeffekt. Die Kamera ist bereit, das Licht stimmt. Das Foto soll zeigen, wie Ina Pokorny das Gewicht einer gerade gefangenen Rötelmaus, die ruhig in einem kleinen Käfig kauert, bestimmt. Dafür hat sich die promovierte Biologin vom Naturkundemuseum Potsdam, deren Spezialgebiet die Säugetiere sind, zwei Paar Handschuhe übergestreift - ein Paar dünne Einweg- und ein Paar festere Arbeitshandschuhe. "Mäuse beißen sehr gern", erklärt sie. Doch als sie in den Käfig langt, um sich das Mäuschen zu schnappen, da fängt das Tier plötzlich an zu laufen und zu klettern, springt hoch und landet - schwupp - neben dem Käfig auf dem Waldboden. Ina Pokorny versucht noch, sich den Ausreißer am Boden zu greifen - aber die Rötelmaus ist schneller und verschwindet im Gestrüpp.

"Tja, das kommt vor", sagt die Expertin, "bei der nächsten werde ich das wohl anders machen." Ohnehin ist Ina Pokorny in Frankfurt auf der Suche nach einem ganz anderen Tier. Nach einem Tier, dass es hier an der Oder eigentlich gar nicht geben sollte. Jedenfalls nicht, wenn man sich die Karte des Verbreitungsgebietes ansieht. Im Westen Deutschlands reicht ihr nördlicher Rand bis hoch an die A 2. Im Osten nur bis unterhalb der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze, nördlich davon ist alles weiß. Bis auf eine Ausnahme: die Stadt Frankfurt.

Die Oderwiesen an der Buschmühle sind für die Kleinäugige Wühlmaus, die auch Kurzohrmaus genannt wird, offenbar so etwas wie eine Insel. Detlev Matzke, Präparator am Berliner Naturkundemuseum, hat hier zuletzt im Jahr 1974 mehrere Exemplare gefangen. Davor gab es nachgewiesene Funde 1949 sowie mehrfach in den 1950er- und 1960er-Jahren.

Ina Pokorny untersucht nun, ob diese Wühlmaus, die an ihren sehr kleinen und sehr dicht an der Nase anliegenden Augen gut zu erkennen ist und die anders als andere Mäuse fünf statt sechs Schwielen an den Hinterfüßen hat, nach wie vor auf der Insel Frankfurt zu Hause ist. Dafür stellt sie Ende vergangener Woche für zwei Tage an der Buschmühle 50 Fallen auf, die sie mehrmals täglich kontrolliert. Anders als der Berliner Präparator in den 1970er-Jahren arbeitet sie aber nicht mit Totschlag-, sondern mit großen Lebendfallen. Diese sind mit Mäusefutter als Lockmittel gefüllt und mit etwas Feuchtem wie einem Stück grüne Gurke. "Damit die Tiere Wasser haben", erklärt die Biologin. Denn leiden sollen die Mäuse auf keinen Fall. Sind sie gefangen, wird ihre Art bestimmt und werden sie gewogen, vermessen und fotografiert. Danach werden sie wieder freigelassen.

Genau 5000 Quadratmeter groß ist der Bereich, den Ina Pokorny mit ihren Fallen bestückt. Anfangs verirren sich nur jede Menge Nacktschnecken in die Metallkästchen, später aber auch viele Mäuse. Allerdings - eine Kleinäugige Wühlmaus ist nicht darunter. "Ich habe viele Rötel- und Gelbhalsmäuse gehabt, und es ist auch keine einzige mehr entwischt", erzählt sie lachend, als sie wieder in Potsdam ist. Ihre Arbeitsergebnisse werden dennoch gebraucht: für einen Brandenburger Kleinsäugeratlas, den das Landesumweltamt derzeit erarbeitet. Und die Suche nach dem besonderen Frankfurter Insulaner ist auch nicht beendet. "Ich gebe nicht auf", versichert die Biologin. Und deshalb wird sie bis Oktober alle vier Wochen ihre Fallen im dichten Gestrüpp an der Buschmühle aufstellen.