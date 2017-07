Nach Mordversuch aus Eifersucht lebenslange Haft

artikel-ansicht/dg/0/

Rostock (dpa) Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung hat das Rostocker Landgericht einen 30-Jährigen am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Deutsche im Oktober 2016 aus Eifersucht versucht hatte, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin heimtückisch zu ermorden. Das Urteil "lebenslänglich" bedeutet, dass frühestens nach 15 Jahren eine Haftentlassung geprüft werden kann. Die Entscheidung entspricht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.

Laut Urteilsbegründung hatte der 30-Jährige den Autotank des Opfers manipuliert, so dass dessen Auto bei der Ortschaft Goritz südlich von Rostock liegen blieb. Hier traf er auf den Mann und stach laut Gericht zwei Mal mit einem Messer zu. Das Opfer erlitt eine klaffende Halswunde, konnte aber in ein Waldstück fliehen. Nach seiner Rettung wurde der Verletzte vier Tage stationär behandelt.

Der Mann hatte den nun Verurteilten zweifelsfrei identifiziert, da sich beide laut Anklage zuvor in der Wohnung der Ex-Freundin begegnet waren und er sich das Autokennzeichen des Täters gemerkt hatte. Zudem wurde dessen DNA gefunden. Eine Funkzellenabfrage ergab zusätzlich, dass sich die Handys von Täter und Opfer zur Tatzeit in derselben Funkzelle aufgehalten hatten. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert und kündigte an, Revision einzulegen. Sie bezweifelte die Darstellung des Opfers und monierte, die Auswertung der Handydaten aus den Funkzellen sei nicht ausreichend gewesen.

Die Plädoyers waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden, da sich Aussagen des elfjährigen Sohnes des Angeklagten in ihnen hätten wiederfinden können. Wie die Staatsanwaltschaft in Rostock bestätigte, wird gegen den 30-Jährigen weiterhin in einem Vermisstenfall ermittelt. Ein Mann aus dem Landkreis Rostock, der ebenfalls mit der Ex-Freundin Kontakt hatte, wird seit April 2016 vermisst. Ermittler hatten das Grundstück des Vermissten auf der Suche nach Hinweisen umgegraben, jedoch nichts gefunden.