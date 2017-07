artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Der Gesundheitszustand des krebskranken chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo hat sich nach Angaben seiner Ärzte weiter verschlechtert. Bei dem 61-Jährigen ist Leberkrebs im Endstadium diagnostiziert worden. Sein Zustand sei "kritisch", erklärte die behandelnde Klinik in der nordostchinesischen Stadt Shenyang am Montag. Dennoch lehnte China es erneut ab, den Bürgerrechtler zur Behandlung ins Ausland reisen zu lassen, obwohl er nach Einschätzung deutscher und amerikanischer Experten transportfähig ist.

Das Standbild eines Videos zeigt den chinesischen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo während eines Interviews 2008 in seiner Wohnung in Peking (China) © dpa

Liu Xiaobo war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Bürgermanifest veröffentlicht. 2010 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Peking hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Liu Xiaobo nicht freigelassen, sondern nur aus medizinischen Gründen ins Krankenhaus verlegt worden sei. Dort steht er weiter unter Bewachung.

Nach Angaben der Ärzte von Liu Xiaobo vom Montag ist sein Blutdruck niedrig, zudem sei das Bauchfell entzündet. Der Krebs habe sich weiter im Körper ausgebreitet. Auch die Funktion der Nieren habe sich verschlechtert. Nach Angaben seines Anwalts ist eine Ausreise zur Behandlung jedoch durchaus möglich, wenn "Bewährung aus medizinischen Gründen" gewährt wird. Sowohl er Bürgerrechtler als auch seine Frau wollen China verlassen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU habe den Fall stets mir großer menschlicher Sympathie verfolgt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Mit Sorgen habe man die Informationen über den Gesundheitszustand zur Kenntnis genommen. Klar sei, dass Deutschland sich mit Nachdruck für eine humanitäre Lösung einsetze.

Menschenrechtler warfen Peking vor, die Ausreise zu verhindern, weil es befürchte, dass Liu Xiaobo in seinen letzten Tagen kritische Interviews geben könnte und zu einem "Symbol des Widerstands" gegen die chinesische Regierung werde.

Andere Staaten sollten Chinas juristische Unabhängigkeit respektieren und sich nicht in seine "inneren Angelegenheiten" einmischen, sagte ein Sprecher des Außenamtes in Peking am Montag auf die Frage von Journalisten, ob Liu Xiaobo ausreisen dürfe.

Der chinesische Autor war am Wochenende vom Heidelberger Krebsspezialisten Professor Markus Büchler und von dessen US-Kollegen Joseph M. Herman besucht worden. Beide stimmten überein, dass Liu Xiaobo an Leberkrebs im Endstadium leidet. Sie teilten aber auch mit, dass der Patient für eine Behandlung in Deutschland oder den USA "grundsätzlich transportfähig" sei. Ein Transport müsse jedoch "schnell" erfolgen.