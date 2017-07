Woidke wäre der Dritte

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In der alphabetischen Reihenfolge der Mitglieder könnte zwischen der Berlinerin Waltraud Wittig und der Rathenowerin Renate Wolf der Name Dietmar Woidke stehen. Woidke wäre zudem nach seinen Vorgängern Manfred Stolpe und Matthias Platzeck der dritte Ministerpräsident des Landes im Förderkreis, zu dem sogar das deutsche Staatsoberhaupt, Frank-Walter Steinmeier, gehört.

In seinem Element: Heinz-Walter Knackmuß, Vorsitzender des Förderkreises zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, erläutert Brandenburgs Ministerpräsidenten, was als nächstes auf dem Plan steht. © wernitz

Was nicht ist, kann ja noch werden. Zunächst stattete der aktuelle Regierungschef Brandenburgs der Kirche am Montag einen Besuch ab, bei dem er neben dem Pfarrer der evangelischen Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde, Andreas Buchholz, natürlich auch den Vorsitzenden des 1996 gegründeten Förderkreises kennenlernte.

Heinz-Walter Knackmuß empfing den Gast aus Potsdam augenscheinlich eher unpassend gekleidet. Denn im Jubiläumsjahr der Reformation war Knackmuß in ein bischöfliches Gewand geschlüpft, wie es katholische Oberhirten in den Jahrhunderten vor der Reformation trugen. Zur Erklärung: Damit verkörpert der Förderkreischef einen aus Rathenow stammenden Bischof Brandenburgs. In der Gestalt bietet Knackmuß seit einiger Zeit Führungen durch das Gotteshaus an, die man bei ihm buchen kann. Infos dazu auf www.rathenow-fks.org. Vermutlich ist Stephan Bodecker vor 633 Jahren auf dem Kirchberg getauft worden. Er kam 1384 in dieser Havelstadt zur Welt und stand von 1422 bis zu seinem Tod (1459) an der Spitze des damaligen katholischen Bistums. Auf internationaler Ebene machte indes Rosemarie Köhn von sich reden, die, 1939 in Rathenow geboren, von 1993 bis 2006 erste evangelische Bischöfin Norwegens war. Natürlich gehört sie dem Förderkreis an, der bereits ein großes Stück des Wiederaufbauwerks als erledigt betrachten kann.

Bis auf Restarbeiten ist außen alles fertig. Drinnen gibt es noch allerhand zu tun. Weitere Maßnahmen bedürfen aber einer sogenannten Innenraumkonzeption, die Denkmalschützer forderten. Diese baurechtliche Hürde ist genommen. Die 25.000 Euro teure Konzeption liegt seit 2016 vor. Das Vorwort stammt vom Ministerpräsidenten. Den finanziellen Löwenanteil stemmte der Förderkreis durch eingeworbene Spenden. 5.000 Euro hatte Ministerpräsident Woidke aus Lottomitteln beigesteuert. Am Montag erfuhr er vor Ort und aus erster Hand, was laut Wiederaufbauplan als nächstes ansteht: Das ist der Neubau der Kreuzgewölbe im Chorraum. Kosten von 1,3 Millionen Euro werden dafür veranschlagt. Der Förderkreis flankiert das Projekt durch den Verkauf von Säulensteinen. Stehen die Kreuzgewölbe, ist die Installation einer Heizung an der Reihe. Wer Heinz-Walter Knackmuß kennt, weiß, dass er nicht ruht und rastet, ehe auch das vollendet ist. Und wer wäre Knackmuß, hätte nicht auch dieser Gast aus Potsdam einen Förderkreis-Aufnahmeantrag mit nach Hause genommen.