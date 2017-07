Vier Löwen entkommen aus Krüger-Park in Südafrika

artikel-ansicht/dg/0/

Johannesburg (dpa) In Südafrika sind vier Löwen aus dem Krüger-Nationalpark entkommen. Die Tiere seien am Sonntagabend in der Nähe einer Straße unweit des Parks gesichtet worden, sagte am Montag ein Sprecher der Nationalpark-Behörde. Nun werde nach ihnen gesucht. Die Tourismusbehörde der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes - wo der Park liegt - unterstützt nach eigenen Angaben die Ranger und Polizei bei der Suche nach den Raubkatzen. "Wir rufen die Gemeinden dazu auf, wachsam zu sein und uns über jegliche Sichtung der Tiere zu informieren", hieß es.