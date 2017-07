Queerer Leuchtturm - Elberskirchen-Hirschfeld-Haus in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin hat reiche Sammlungen über die Geschichte von Schwulen, Lesben und Transmenschen. Nun soll ein queeres Bildungshaus entstehen. Ein vergleichbares Projekt gebe es in Europa bislang nicht, sagen die Initiatoren.

Als "queerer Leuchtturm" soll in Berlin das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus entstehen. Das geplante Geschichts- und Bildungshaus werde unter anderem das umfangreiche Archivmaterial zum Leben von Lesben, Schwulen, Trans- und Intermenschen beherbergen, kündigte die Initiative Queer Nations e.V. (IQN) an. Auch die queere Museumslandschaft Berlins soll dort eine Heimat finden.

Es gebe in der Hauptstadt einen sehr gut ausgebauten Beratungsbereich und auch zahlreiche Bürgerrechtsorganisationen, sagte IQN-Vorstand Jan Feddersen am Montag. "Skandalös unterfinanziert" sei jedoch der Bereich "Bildung, Forschung und Archiv".

Das Haus wird nach der feministischen Sexualreformerin Johanna Elberskirchen (1864-1943) und dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935) benannt. Nach dem Willen der Initiatoren soll das queere Begegnungszentrum schon im Jahr 2019 Mieter der Immobilie der "tageszeitung" (taz) in Berlin-Kreuzberg werden. Die Zeitung baut ein neues Verlagshaus in der Friedrichstraße.

Das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus - kurz E2H - solle an die Tradition des von Magnus Hirschfeld in Berlin gegründeten und von den Nationalsozialisten zerstörten Instituts für Sexualwissenschaft anknüpfen, sagte Mitinitiatorin Sabine Balke vom Spinnboden Lesbenarchiv. Laut einer Machbarkeitsstudie soll das Haus als Genossenschaftsmodell organisiert werden - was allerdings noch nicht bei allen Partnern der Initiative auf Zustimmung stößt.

Auf einem benachbarten Grundstück könnte bis zum Jahr 2023 dann ein Erweiterungsbau entstehen. Nach ersten Schätzungen sei dann insgesamt mit Investitionskosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro zu rechnen, hieß es.