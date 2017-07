artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Die am Sonntag gestartete Waffenruhe im Südwesten Syriens hält an ihrem zweiten Tag trotz einiger Verstöße weitgehend. Es gebe einige Brüche der Feuerpause, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. So sei die Stadt Daraa zumindest dreimal von Geschossen getroffen worden. Auch einige kleinere Gefechte seien verzeichnet worden.