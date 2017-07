Schauspielgruppe der Volkshochschule spielt Miss Marple

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Wenn die Kriminalisten und Detektive den Überblick in einem Fall verlieren, weil er von besonders hinterlistigen Intrigen geprägt ist, behält in den Romanen von Agatha Christie eine ältere Dame stets den Durchblick. Am Freitagabend durfte Miss Marple in der Aula des Bildungszentrums Oranienburg in einem Mordfall ermitteln - und das sogar mit Ankündigung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587696/

Die Teilnehmer des Schauspielkurses der Kreisvolkshochschule hatten sich in diesem Jahr die Kriminalgeschichte "Ein Mord wird angekündigt" als Material für eine neue Inszenierung vorgenommen. "Werke von Agatha Christie standen schon länger auf unserer Wunschliste. In den vergangenen Jahren war die Gruppe allerdings noch zu klein, um alle Rollen besetzen zu können", so Regisseur und Schauspiellehrer Dimitry Borisov. Mit acht Darstellern konnte die Gruppe nun ein wendungsreiches Verwechslungsspiel auf die Bühne bringen. Die wohlhabende Lady Blacklock (Petra Göricke) findet in der lokalen Zeitung eine Anzeige, die für Freitag den 13. einen Mord auf ihrem Anwesen ankündigt.

Ob es sich nur um einen Zufall handelt, dass die feine Dame an diesem Abend auch zu einer Feier einladen möchte? Als sie zu besagtem Zeitpunkt ihre Freundinnen um sich herum versammelt hat, geschieht tatsächlich ein Unglück. Alles deutet darauf hin, dass jemand Lady Blacklock nach dem Leben trachtet, wird sie doch demnächst eine beträchtliche Summe Geld erben. Während die örtliche Polizei emsig ihre Ermittlungen aufnimmt, schärft selbstverständlich auch die rüstige Miss Marple ihre Augen und Ohren und registriert dabei das ein oder andere Detail, das die Beamten übersehen. Verkörpert wurde die pfiffige Dame von Doris Schnabel, die bereits seit 2008 Mitglied der Theatergruppe ist. "Mich beeindruckt an dieser Figur nach wie vor, dass sie immer ein klares Ziel vor Augen hat, wenn sie die Szene betritt: Sie möchte schlicht diesen Mord aufklären und behält dabei stets den Überblick", beschrieb die Oranienburgerin ihre Faszination für diese Rolle. Damit wurde dem Publikum eine intelligente Kriminalgeschichte erzählt, die über eine Spielzeit von knapp zwei Stunden mit immer wieder mit Wendungen in der Handlung überraschte.

Dabei seien die Vorbereitungen für dieses Stück gerade im Endspurt harte Arbeit gewesen, in den vergangenen zwei Wochen vor der Premiere sei fast täglich geprobt worden. "Das schweißt unsere Gruppe natürlich enorm zusammen und ich denke, wir sind alle an dieser Herausforderung gewachsen", resümiert Petra Göricke. Regisseur Dimitry Borisov war am Ende begeistert von seinen Schützlingen. "Ohne das Engagement dieser Leute wäre dieses Projekt unmöglich gewesen. Jeder von ihnen hat seine eigenen, privaten Pflichten und Probleme und hat trotzdem immer Zeit für unsere Proben gefunden. So viel Einsatz ist großartig", dankte er seinen Akteuren, ebenso wie den Verantwortlichen für die Organisation der Veranstaltung und die Bühnentechnik.