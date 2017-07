Unwetterwarnung vor schweren Gewittern wieder aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die am Montagmorgen herausgegebene Warnung vor schweren Gewittern in der Region Berlin-Brandenburg ist wieder aufgehoben worden. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Nachmittag mit. Zunächst hatte es geheißen, bis zum Abend könne es zu starken Gewittern mit heftigem Regen von 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.