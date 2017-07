Steinmeier besucht Expo in Kasachstan

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt am Dienstag in das zentralasiatische Kasachstan. Im Mittelpunkt des Programms steht ein Besuch der Expo 2017 in der Hauptstadt Astana. Die Ausstellung dreht sich vor allem um die globale Zukunft der Energieversorgung. Deutsche Aussteller sind prominent vertreten, am Mittwoch ist deutscher Nationentag. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft ist in der Delegation des Bundespräsidenten mit dabei.

Mit dem kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew wird Steinmeier voraussichtlich auch internationale Fragen erörtern, etwa die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Kasachstan gilt als das ehrgeizigste Land in Zentralasien, als erste Ex-Sowjetrepublik richtet es die internationale Expo aus.

Auch wenn es dort um eine nachhaltige Energieerzeugung geht, bleibt Kasachstan selbst doch ein Großexporteur von Öl und Gas. Auch Deutschland ist Großkunde für Öl aus dem neuntgrößten Land der Erde. Politisch führt der 77-jährige Nasarbajew das Land autoritär, die Pressefreiheit ist eingeschränkt.

Steinmeier trifft in Astana auch Vertreter der deutschen Minderheit in Kasachstan, deren Zahl mit 180 000 angegeben wird. Er wird auf der Reise von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Am Donnerstag kehrt er nach Berlin zurück.