Guter Freitag fürs Shopping

Rathenow (MOZ) Mit seinem "Happy Friday" startete der innestädtische Einzelhandel Rathenows am Freitag in den Sommerschlussverkauf. Es war die Neuauflage einer Initiative des Vorjahrs, durch die Kundschaft in die Geschäfte gelockt werden sollte.

Schon am Vormittag steuerten erste Schnäppchenjäger auch die Boutique Janine B. im City-Center an. Dort konnte man, wie auch in den anderen etwa 15 an der Aktion beteiligten Geschäften, Waren mit bis zu 50-prozentigem Rabatt bekommen. "Bei solchen Aktionen lassen sich die Kunden immer richtig viel Zeit. Sie durchstöbern die Angebote, probieren an und genießen den Einkauf. Anders als bei den sonstigen Zweckmäßigen Einkäufen", so Boutique-Inhaberin Janine Fürstenberg.

Viel Zeit ließen sich auch Dorit Heintz und Rosi Michalzik. Sie suchten nicht nur nach Schnäppchen, sondern schauten sich auch schon mal die neue Herbstkollektion an. Durch die Geschäfte bummeln, das eine oder andere Stück anprobieren, einen Kaffee trinken oder bei Musik entspannen, das war ihr vorrangiges Ziel. Im Rondell des City-Centers hatte DJ Karsten Büttner die Kunden mit Musik unterhalten und mit Informationen zur Schnäppchenjagd versorgt. "Wir haben heute sogar schon ein kleines Tänzchen gewagt", so Dorit Heintz.

Ähnlich belebt ging es auch im Modehaus Sandbrink auf der anderen Seite der Berliner Straße zu. Inhaberin Petra Sandbrink freute sich, dass so viele Geschäfte mitmachten: "Wir Textiler sind alle wieder an Bord". Bei ihr waren kurze Hosen und T-Shirts der Renner. Aber nicht nur herunter gesetzte Sommermode stand im Fokus der Kunden an diesem "Happy Friday". Evamarie Mitzkat, Renate Meier und Ursula Breite sind Stammkunden bei Petra Sandbrink. Die drei älteren Damen aus Radewege (bei Brandenburg an der Havel) unternehmen drei bis vier mal pro Jahr einen Ausflug zum Shoppen in die havelländische Kreisstadt. Dabei kommt es ihnen nicht unbedingt auf Schnäppchen an. "Es muss mir gefallen, so wie dieses schöne T-Shirt, das ich anhabe. Das behalte ich auch gleich", so verkündete es Evamarie Mitzkat. "Wir kommen her, weil es hier ein großes Angebot gibt und die Verkäuferinnen sehr freundlich sind", legte sie nach.

Bis 19.00 Uhr konnte man am "Happy Friday" auf Schnäppchensuche gehen. Doch war der Freitag nur der Auftakt zur Sommerschlussverkaufsphase. Auch in den nächsten Wochen können Kunden mit satten Rabatten rechnen.