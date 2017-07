artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Fünf leicht verletzte Polizisten und einige beschädigte Streifenwagen - das ist die Bilanz des G20-Einsatzes in Hamburg aus Brandenburger Sicht. Am Montag kehrte das knapp 530 Beamte umfassende Einsatzkontingent zurück, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Sieben von ihnen seien aktuell noch mit Abbauarbeiten in der Hansestadt beschäftigt.