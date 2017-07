Ford: Jetzt geht die Fiesta richtig los

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ford ist vor allem Fiesta: Mit mehr als 17 Millionen verkauften Exemplaren von der Erstauflage im Jahre 1976 bis heute gehört der Kleinwagen zu den erfolgreichsten Autos der Welt. 2016 war der kleine Kölner mit dem feierlichen spanischen Namen, der ausschließlich in der Rhein-Metropole gebaut wird, wie schon drei Jahre zuvor die Nummer 1 seiner Klasse in Europa. Im März dieses Jahres hat er es sogar zum meistverkauften Neuwagen Europas gebracht und den VW Golf vom Thron gestoßen.

Da nimmt es nicht Wunder, wenn Ford bei der Entwicklung der Neuauflage seines Bestsellers, ebenso gründlich wie behutsam vorgegangen ist. Die nunmehr achte Fiesta-Generation, die soeben bei den Händlern vorgefahren ist, knüpft im Design an die dynamische Erscheinung des Vorgängers an. Und sie bleibt trotz leichten Größenwachstums (Länge 4,04 Meter), von dem Innen- und Kofferraum (292 bis 1093 Liter) allerdings kaum etwas abbekommen haben, unzweifelhaft Kleinwagen. „Aber ein Kleinwagen ohne Kompromisse“, wie Wolfgang Kopplin, Marketingchef der Ford-Werke, bei der Vorstellung betont. Das heißt: Kein Verzicht auf modernste Fahrer-Assistenzsysteme, auf volle Vernetzung des Autos und auf gehobenen Komfort. Das elektronische Hilfspersonal im neuen Fiesta erreicht Mannschaftsstärke. Alles in allem sind es 15 Systeme, die - unterstützt von zwei Kamera-, drei Radar- und zwölf Ultraschallmodulen - dem Fahrer zur Hand gehen. Zum Beispiel der „Pre-Collision-Assist“, der auch bei Nacht Personen auf der Fahrbahn erkennt und notfalls selbsttätig in die Eisen steigt. Das neue Kommunikations- und Entertainmentsystem „Ford SYNC 3“ mit bis zu acht Zoll großem Touchscreen, kompatibel für Smartphones beider Betriebssysteme, führt überaus korrekt auch simple Sprachbefehle aus. Auf Wunsch gibt es ferner Lenkradheizung, Panorama-Schiebedach und B&O-Soundsystem höchster Klangqualität. Schade nur, dass auch so nützliche Kleinigkeiten wie der automatisch ausfahrende Türkantenschutz Aufpreis kosten (150 Euro).

Auch in Sachen Individualisierung, Ausstattungs- und Karosserievielfalt geht die Fiesta jetzt richtig los. Ford hat 25 Pakete geschnürt, darunter eins für den Winter, das auch die beheizte Frontscheibe einschließt. Und es gibt neben dem Fünftürer (800 Euro Aufpreis) nach wie vor auch ein Modell mit drei Türen, ab Herbst darüber hinaus eine eigenständige Luxusversion „Vignale“ und ab Frühjahr 2018 einen höher gelegten und robust beplankten Fiesta im SUV-Look, der „Active“ heißen wird. Ebenfalls im Frühjahr wird der sportliche „ST“ nachgereicht, unter dessen Haube ein völlig neuer 1,5-Liter-Dreizylinder mit 200 PS Leistung steckt.

Bis dahin können Fiesta-Fans zwischen vier Benzinern (70 bis 120 PS) und zwei Dieselmotoren (85/120 PS) wählen. Sehr zu empfehlen die mehrfach ausgezeichneten, spritzigen und angenehm laufruhigen 1,0-Liter-Ecoboost-Dreizylinder in den Leistungsstufen 100, 125 und später auch 140 PS. Schon der schwächste der Turbo-Drillinge sorgt für reichlich Fahrspaß, zumal der Fiesta dank neu abgestimmtem Fahrwerk und elektronischer Fahrdynamikregelung (Torque Vectoring Control) zu den agilsten Kleinwagen überhaupt zählt. Die 100-PS-Fuhre spurtet mit knackigem Sechsgang-Handschalter (alternativ Sechsgang-Wandlerautomatik) in 10,5 Sekunden bis auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h. Da kann sich ein Normverbrauch von 4,3 Litern Super sehen lassen. Unser so motorisierter Testwagen mit fünf Türen, hochwertiger Titanium-Ausstattung und zahlreichen Extras steht allerdings mit happigen 24.245 Euro in der Preisliste. Immerhin gibt es für knapp die Hälfte (12.950 Euro) den Einsteiger mit 70-PS-Motor und drei Türen. Aber auch das ist kein Schnäppchen. Zum Vergleich: Die Preise des neuen VW Polo (ab Herbst), der generell über fünf Türen verfügt, beginnen bei 12.975 Euro. Wolfgang Brekeller