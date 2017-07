artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Wegen Bauarbeiten an der Nordbahn wird der Flugverkehr am Flughafen Schönefeld mindestens zwei Monate lang über die neue Südbahn abgewickelt. Dafür sei vom 16. Juli bis 28. Oktober eine Sondergenehmigung erteilt worden, sagte der Vorsitzende der Fluglärmkommission, Gerhard Steintjes, am Montag in Schönefeld (Dahme-Spreewald). An der Nordbahn ist der Bau weiterer Rollwege und Halteplätze notwendig. "Wir hoffen aber, dass die Bauarbeiten bereits Ende August abgeschlossen werden können."