Thomas Rother: Zwischen Rost und Rosen

Essen (MOZ) Der Besuch bei Thomas Rother beginnt mit einem Rausschmiss. Energisch scheucht er die Gäste zu einer Tür des riesigen Backsteinbaus hinaus und holt sie zu einer anderen wieder hinein. Dort beginnt die Rother'sche Dramaturgie mit einer herzlichen Einführung in sein Reich - dem Maschinenhaus der ehemaligen Steinkohlenzeche Zollverein in Essen, seit 2002 Unesco-Welterbe.

Sofas, Bilder an den Wänden, ein Kran an der Decke, hinter einer Metalltür ein Grubenlüfter: Industrie und Wohnlichkeit treffen aufeinander. "Ich habe aus einem maschinengerechten einen menschengerechten Raum gemacht", erklärt Rother.

Seit 1985 hat der in Frankfurt(Oder) Geborene auf dem Gelände ein Atelier bezogen - damals war die Zeche noch in Betrieb. Als das Maschinenhaus 1989 abgerissen werden sollte, nahm der Künstler es in Beschlag. "Der Rother, der schläft da", habe man sich erzählt, berichtet er lächelnd. Das habe er in Wirklichkeit nie gemacht. Aber ein Gebäude, in dem ein Mensch schläft, reißt man nun einmal nicht so einfach ab.

Gemeinsam mit seiner Frau Christa hat Thomas Rother viele solcher Schelmenstücke vollbracht. "Kunstschacht Zollverein" taufte er das 7800 Quadratmeter große Areal, das ihm seit 1998 gehört. Auf den ersten Blick wirkt die Halle mit den großen Gemälden an den Wänden und dem Sammelsurium an Gegenständen wie ein Museum, auf den zweiten wie ein Atelier - auf den dritten erkannt man die Wohnung. Dann, wenn Christa Rother mitten im Raum einen Kühlschrank öffnet oder Wäsche auf einem Gerüst aufhängt.

Anfänglich wirkte Rothers Interesse an profanen Gegenständen merkwürdig, heute erscheint es visionär. "Erst haben sie mich für verrückt erklärt: Da ist einer, der hängt Sägen an die Decke", erzählt der Künstler und lacht. Häufig strolchten er und seine Frau durch die Gegend und hielten Ausschau nach interessanten Relikten der Bergbau-Kultur. Später, als diese zu verschwinden drohte, brachten ihm Menschen Dinge vorbei. Sie wussten: Bei ihm sind sie in guten Händen.

Rother bewahrt in seinen Hallen die Identität einer Bergbau-Region - obwohl sein eigener Ursprung ganz woanders liegt: am gegenüberliegenden Rand der Republik. Vielleicht geht er gerade deshalb so behütend mit fremden Wurzeln um, weil er seine eigenen schon als junger Mann gekappt hat.

Erst viel später entdeckte er sie wieder - dafür umso glühender. Auch deshalb ist der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, den der 80-Jährige am kommenden Wochenende in Neuhardenberg erhält, für ihn eine ganz besondere Auszeichnung.

Sein künstlerisches Interesse hat Rother schon als Kind entdeckt. "Ich habe jede Biene, jeden Regenwurm, jede Eidechse gemalt." In Grenzpfähle am Frankfurter Oderdamm schnitzte er aufrecht stehende Hasen. Immer nur so groß, dass er seine Handfläche davor halten konnte - falls jemand vorbeikam.

Wenn Rother gefragt wird, warum er mit 18 Jahren seine Heimat verließ, wird er zögerlich. Die Erinnerungen an die Hungerjahre nach 1945 bewegen den 80-Jährigen immer noch. Der größere Bruder schlug damals vor: "Mit einem Faltboot über die Ostsee nach Schweden, da gibt's was zu essen." Als 18-Jähriger schrieb sein Bruder 1949 an die Wand: FDJ - Freie deutsche Wahlen. "Zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilte ihn ein sowjetisches Militärgericht." Erst 1955 kam er bei der "großen Amnestie" frei. Heute berichtet Rothers Bruder als Zeitzeuge von dieser Episode, die die Familie prägte.

Der Jüngere hatte keine Chance, seinen Traum zu erfüllen und Paläontologie zu studieren. Auch weil er als Sohn eines Buchhändlers nicht als Arbeiter- und Bauernkind galt, wie er erzählt. Stattdessen arbeitete er im VEB Braunkohlenkombinat Frankfurt (Oder) und transportierte als Lkw-Beifahrer Rotkohl aus dem Oderbruch nach Berlin. Eines Tages fuhr er wieder in die Hauptstadt, dieses Mal mit dem Zug - und kam nicht zurück.

Die Erinnerungen an das Jugendflüchtlingslager in Marienfelde, wo er von Geheimdiensten der Besatzungsmächte tagelang ausgehorcht wurde, gehören zu den unheimlichsten seines Lebens, gesteht Rother. Und auch sonst war der Start im Westen nicht leicht. Weil sein Abitur nicht anerkannt wurde, arbeitete er erst als Aushilfshausmeister im Seniorenheim und machte später eine Maurerlehre in Essen.

Der Künstler weiß, was es bedeutet, mit den Händen zu arbeiten. Seine Werke entstehen teilweise unter großer körperlicher Anstrengung. Bei seinen sogenannten "Abnahmen" arbeitet er mit schweren Eisenteilen, die er mit Pigmenten bepudert und auf Leinwand presst.

Rother nimmt sich die Freiheit zum Experiment - vielleicht auch, weil er nie Kunst studiert hat, dafür ein bisschen Publizistik und Germanistik. In dieser Zeit lernte er seine Frau bei einer Party kennen. Er war frisch verlassen worden und voller Kummer, sie umringt von einer Horde Verehrer. Am Ende lud sie ihn auf einen Joghurt zu sich nach Hause ein, erzählt Thomas Rother schmunzelnd.

Als Redakteur der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" verdiente Rother bis zur Rente seine Brötchen. Er malt, baut Klanginstallationen aus Stahl und schreibt seit seiner Schulzeit Gedichte. Jüngst ist sein Buch "grenzen los" erschienen - mit lustigen, nachdenklichen und politischen Texten, Gedichten und Bildern.

Immer wieder gibt Christa Rother wichtige Impulse für die Arbeit ihres Mannes. Anfang der 2000er, zur Zeit der EU-Osterweiterung, sagte sie: Du kommst aus Frankfurt (Oder), da musst du was machen! Sie war es auch, die die Idee zu Rothers "Europa-Brötchen" hatte, Symbole der Einheit in Form von Pluszeichen.

Zwar hat der Künstler auch schon zu DDR-Zeiten in Brandenburg gearbeitet, aber zum Zeitpunkt der EU-Osterweiterung bekam die Beschäftigung mit seiner Heimat eine neue Intensität. So arbeitete er unter anderem in Berlin und Frankfurt (Oder). Der Stadtteil Rosengarten inspirierte ihn zu den Papierarbeiten "Nachrichten aus Rosengarten". Ob die Boden-Plastik "Seelower Höhen" oder eine mit Odersand bedeckte Leinwand: In dem Essener Atelier findet sich in jeder Ecke ein Stück Brandenburg. Der Sand komme von der Stelle, an der er als Kind auf dem Ziegenwerder ins Wasser sprang, erzählt er. Bilder, Geräusche - die Erinnerungen sind präsent: "Nichts klingt so wie die Eisschollen auf der Oder, die gegen die Kaimauern stoßen", erzählt Rother. Er verwahrt sich jedoch dagegen, die Bezüge als Gefühlsseligkeit eines älteren Mannes abzutun.

Dazu sind seine Arbeiten auch viel zu politisch. In den 1960ern schrieb Rother Protestlieder gegen die Schließung von Bergwerken. Heute ist er ein Brückenbauer, der Brandenburg in die Welt trägt - und die Welt zurück. Er erkennt Parallelen zwischen tiefem Osten und tiefem Westen - nicht nur beim Thema Bergbau.

Heute treibt ihn sein Engagement für Europa. Bei seinem Projekt "eins und eins ist eins" - oder auf Polnisch: "jeden i jeden jest jeden" - arbeitete er in Wriezen und Eisenhüttenstadt mit Auszubildenden an einem großen, hölzernen "Europa-Rad", das im sächsischen Bad Muskau über die Grenze rollte. Auch von Frankfurt nach Slubice würde er es gerne bringen.

29 seiner Grenzrosen aus Stahl stehen an den Außengrenzen Deutschlands - unter anderem in Forst in der Lausitz und in Kehl am Rhein, wo die Gestapo 1944 neun Mitglieder des französischen Widerstandes ermordete. Es sind Mahnmale gegen den Krieg und Hoffnungszeichen - zart und robust zugleich.

Jüngst erreichte den Künstler eine erfreuliche Nachricht: Auch in Gubin wird Ende des Jahres anlässlich des Beitritts Polens zum Schengener Abkommen vor zehn Jahren eine Grenzrose aufgestellt. 2019 soll auch im deutschen Guben (Spree-Neiße) eines der Friedenszeichen installiert werden, deren Sockel je ein polnischer und ein deutscher Maurerlehrling bauen - mit Steinen der zerstörten Stadtkirche.

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung am 16. Juli, 12 Uhr, dann bis 8.10., Di-So 10-18 Uhr, Schloss Neuhardenberg. Fernsehporträt über Thomas Rother, "Brandenburg aktuell", RBB, Sonnabend, 19.30 Uhr